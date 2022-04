इंदौर। आईपीएल मैचों पर लगने वाले सट्टेबाजों के खिलाफ इंदौर क्राइम ब्रांच काफी अलर्ट नजर आ रही है. इसी कड़ी में पुलिस एक के बाद एक कई आरोपियों को गिरफ्तार कर रही है. इंदौर के चंदन नगर थाना क्षेत्र में आईपीएल पर सट्टा खिलाया जा रहा था. सूचना मिलने पर पुलिस ने एक व्यक्ति को हिरासत में लेकर कर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है.

कमीशन के आधार खिलवाते थे सट्टा : इंदौर के चंदन नगर थाना क्षेत्र में क्राइम ब्रांच को सूचना मिली कि कुछ बदमाशों द्वारा आईपीएल मैच पर सट्टा खिलाया जा रहा है. इसी सूचना के आधार पर इंदौर क्राइम ब्रांच की टीम ने सिरपुर के वहां पर दबिश दी और सटोरियों से एलईडी मोबाइल लैपटॉप सहित ₹15000 नगद जब्त किए. वहीं इस पूरे मामले में जितेश नामक एक आरोपी को हिरासत में लिया है. पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि ऑनलाइन लिंक के माध्यम से 10% और 5% कमीशन संबंधित को दिया जा रहा है. शेष आरोपियों की पड़ताल की जा रही है.

सट्टे का हिसाब-किताब जब्त : मुखबिर ने बताया कि ऑनलाइन लिंक भी संबंधित को दी जाती है और उसे ऑनलाइन लिंक के माध्यम से ऑनलाइन तरीके से आईपीएल मैच का सट्टा संचालित किया जाता है. मामले में पुलिस ने जांच करते हुए आरोपी को हिरासत में लिया और बड़ी मात्रा में सट्टे का हिसाब-किताब और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी जब्त किए हैं. आने वाले दिनों में इस पूरे मामले में कुछ और आरोपियों को भी गिरफ्तार किया जा सकता है. (Youth betting on IPL arrested) (LED and laptop seized in Sattebaji)