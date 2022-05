इंदौर। इंदौर में अपराधों पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा है. रविवार रात फिर एक हत्या की वारदात हो गई. दरअसल, इंदिरा नगर में राजकुमार नामक एक युवक का गैरेज है. वहां पर परदेशीपुरा क्षेत्र के रहने वाले शुभम और मोनू एक महिला को लेकर बात करने के लिए पहुंचे थे. बता दें कि मोनू की पत्नी सोनू राजकुमार के एक मित्र राजा के साथ रहने लगी है. पूर्व में वह मोनू के साथ रहती थी और इस दौरान उसके दो बच्चे भी हुए थे. दोनों बच्चों को छोड़कर वह राजकुमार के दोस्त राजा के साथ रहने लगी. इसके बाद इसी बात के चलते मोनू अपने साथ शुभम को लेकर राजकुमार के गैराज पर बातचीत के लिए पहुंचा था.

दो युवकों ने किया हमला : इसी दौरान यहां पर कुछ बातचीत बिगड़ी और मामला हाथापाई पर पहुंच गया. इस दौरान योजनाबद्ध तरीके से राजकुमार और राजा ने मोनू पर हमला किया लेकिन बीचबचाव करने आए शुभम को चाकू लग गया, इस कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई, वहीं राजकुमार को भी चोटें आई हैं. घटना की जानकारी जैसे ही आजाद नगर पुलिस को लगी तो वह मौके पर पहुंची. पुलिस ने इस मामले में कुछ लोगों को हिरासत में लिया है. इनसे पूछताछ की जा रही है.

घटना के बाद पहुंची महिला : जब इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी राजकुमार की पत्नी ममता को लगी तो वह भी मौके पर पहुंची और जैसे ही उसने शुभम और घायल राजकुमार को देखा तो ऑटो में लेकर उन्हें इलाज के लिए इंदौर के एमवाय हॉस्पिटल लेकर पहुंची. इस दौरान शुभम के परिजनों ने जब उससे पूछा कि आप कौन हो तो उसने बताया कि मैं दोनों की मदद कर रही हूं, लेकिन इसी दौरान जब वह शुभम और राजकुमार को हॉस्पिटल लेकर पहुंची तो शुभम की मौत हो गई. राजकुमार को इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया. शुभम के परिजन राजकुमार की पत्नी ममता पर भी हत्या की आशंका व्यक्त कर रहे हैं. इंद्रेश त्रिपाठी , थाना प्रभारी थाना आजाद नगर का कहना है कि हर पहलू की गहराई से जांच की जा रही है. (Murder of a youth in Indore) (man clashed with a woman in Indore) (young man died of a knife)