इंदौर। फूड इंस्पेक्टर की पत्नी से प्लॉट के नाम पर मां-बेटे ने धोखाधड़ी की है. शासन की जमीन को खुद की बताकर बेच दिया और पैसे भी रख लिए. मामले में अब मां- बेटे के खिलाफ केस दर्ज किया गया है.

दो आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज : राजेन्द्र नगर थाना प्रभारी मनीष डावर के अनुसार फरियादी निशा वास्कले की शिकायत पर आरोपी चंद्रकांत और अनिल दोनों निवासी नेमा नगर के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है. फरियादी निशा के पति कैलाश इंदौर के नजदीक ही एक जिले में फूड इंस्पेक्टर हैं. निशा ने आरोपियों से करीब 3 साल पहले एक प्लॉट का सौदा 48 लाख रुपये में किया था. छह लाख रुपये दे दिए गए थे.

लिखा-पढ़ी भी कर ली गई थी.

Suicide Case In Indore : बच्ची की फीस नहीं भर पाया पिता, स्कूल वाले कर रहे थे परेशान, किया सुसाइड

नहीं कराई रजिस्ट्री तब पोल खुली : इसके बाद जब रजिस्ट्री का समय आया तो नहीं हो पाई. जब जानकारी निकाली गई तो पता लगा कि वह जमीन शासन की है और आरोपी पक्ष को लीज पर दी गई है. उसकी रजिस्ट्री नहीं हो सकती है. इसके बाद अपना पैसा मांगा तो आरोपियों ने इंकार कर दिया. शिकायत के बाद अब केस दर्ज किया गया है.

(Woman cheated in name of selling plot) (Grabbed six lakh rupees of woman)