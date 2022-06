इंदौर। भाजपा सरकार के तमाम दावों के बावजूद कश्मीर में बड़े पैमाने पर पंडितों की आतंकियों द्वारा हत्या की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है. दहशत में कश्मीर से एक बार फिर हिंदुओं का सबसे बड़ा पलायन हो रहा है. यहां 1 महीने में ही 9 लोगों की हत्या के बावजूद प्रधानमंत्री द्वारा कोई प्रतिक्रिया नहीं देने के विरोध में कांग्रेस ने पीएम मोदी के पोस्टर पर ताले लटका का विरोध प्रदर्शन किया. इंदौर में शनिवार को कांग्रेस जनों ने प्रधानमंत्री से इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग की.

इंदौर में कांग्रेस ने अनोखा विरोध प्रदर्शन

कश्मीर से सबसे बड़ा पलायन : कांग्रेस का कहना है कि कश्मीरी पंडितों समेत हिंदू अल्पसंख्यकों की हत्या के बावजूद पीएम मोदी मौन हैं. लिहाजा शहर कांग्रेस प्रवक्ता विवेक खंडेलवाल, गिरीश जोशी के नेतृत्व में गांधी भवन कांग्रेस कार्यालय के नीचे अनोखा प्रदर्शन किया गया. इस मामले में कांग्रेस प्रवक्ता विवेक खंडेलवाल ने आरोप लगाते हुए कहा 1 महीने में कश्मीर में 9 लोगो की हत्या आतंकी द्वारा कर दी जाती है, कश्मीर से आज तक का सबसे बड़ा पलायन हो रहा है.

इसके बाद भी चुप हैं क्यों हैं पीएम मोदी : कश्मीरी नागरिक और अन्य प्रदेशों के लोग वहां से अपना घर, नौकरी, दुकान सब छोड़कर जाने को मजबूर हैं. मगर प्रधानमंत्री चुप हैं. हर हफ्ते मन की बात करने वाले प्रधानमंत्री कश्मीरी लोगों के दर्द पर कुछ नहीं बोल रहे हैं. आये दिन घटनाएं बढ़ती जा रही हैं. प्रधानमंत्री मुंह पर ताला लगा कर बैठ गये हैं. आज उनकी इसी चुप्पी के विरोध मैं कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फोटो को ताले भेंट किए.

भाजपा सरकार के दौरान ही क्यों होता है पलायन : कांग्रेस का आरोप है कि 1990 में भी भाजपा सरकार थी, उस दौरान भी कश्मीरियों पर आतंकी अत्याचार हुआ था. इसके बाद कश्मीर फाइल फिल्म आई थी. इस फिल्म के जरिए भी भाजपा ने कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया, लेकिन आज पूरी भाजपा और प्रधानमंत्री कश्मीरी पलायन और हिंदुओं पर हो रहे बर्बर अत्याचार पर मौन हैं. आज भी भाजपा सरकार है, उस समय भी कश्मीरी पंडितों के साथ इसी तरह का अत्याचार हुआ था,आज भी भाजपा सरकार में यही हो रहा है. विरोध प्रदर्शन में देवेंद्र सिंह यादव, मनीष शिरढोंकर, राखी दुबे, अशोक नालिया, रानू मलोरिया,घनश्याम जोशी, विकास जोशीउपस्थित थे.

(Congress unique protest in Indore) (Congress against killing of Hindus in Kashmir) (Congress said Biggest exodus from Kashmir)