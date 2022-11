इंदौर। इंदौर पुलिस के ट्रैफिक के हेड कांस्टेबल रंजीत हमेशा अपनी अलग-अलग गतिविधियों के चलते सुर्खियों में बने रहते हैं. इसी कड़ी में उनसे मुलाकात करने के लिए रूस के कुछ नागरिक इंदौर हाई कोर्ट चौराहे पर पहुंचे और उनसे मुलाकात कर उनके साथ फोटो भी खिंचवाई. (indore traffic constable ranjit) (russian tourist took memorable photo constable)

अपने अनोखे अंदाज के लिए सुर्खियों में रहते हैं रंजीतः हेड कांस्टेबल रंजीत हमेशा अपने अनोखे अंदाज में ट्रैफिक संभालने के चलते सुर्खियों में बने रहते हैं. उनके द्वारा जिस तरह से अनूठे तरीके से ट्रैफिक संभाला जाता है. उसके कुछ वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल होते रहते हैं. उन वीडियो को देश के साथ ही विदेश में बैठे लोगों के द्वारा भी देखा जाता है. साथ ही उनकी जमकर सराहना की जाती है. इसी कड़ी में रूस के कुछ टूरिस्ट भारत घूमने के लिए आए और जब वह मध्यप्रदेश के इंदौर में पहुंचे तो ट्रैफिक जवान रंजीत से भी मुलाकात करना नहीं भूले.

रूसी टूरिस्ट ने रंजीत के साथ ली सेल्फीः रूसी टूरिस्ट हाईकोर्ट चौराहे पर पहुंचे. वहां उन्होंने पहले यह देखा कि रंजीत किस तरह से ट्रैफिक को संभालते हैं. इसका काफी देर तक निरीक्षण किया. इसके बाद उन्होंने रंजीत के साथ सेल्फी भी ली. रूस के टूरिस्ट ने रंजीत को बताया कि वह यूट्यूब पर रंजीत के वीडियो देखते थे. इसी के चलते जब वह इंदौर आए तो सबसे पहले उन्होंने ट्रैफिक के हेड कांस्टेबल रंजीत से मुलाकात की और उनके साथ फोटो और वीडियो भी बनाए. रूस से आए टूरिस्टों को रंजीत ने निराश नहीं किया और उनके साथ फोटो लेने के बाद उन्हें इंदौर की हिस्ट्री के बारे में जानकारी थी. इंदौर स्वच्छता में जिस तरह से लगातार नंबर वन आ रहा है उसके बारे में भी रंजीत ने टूरिस्टों को जानकारी दी.