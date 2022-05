इंदौर। पहला मामला इंदौर के एरोड्रम थाना क्षेत्र का है. एरोड्रम थाना क्षेत्र में रहने वाले 60 वर्षीय बुजुर्ग कैलाश क्षेत्र में ही रहने वाले एक जैन परिवार के वहां पर कुछ काम करने के लिए गए थे, लेकिन थोड़ी देर बाद जैन परिवार के सदस्य ने कैलाश के परिजनों को सूचना दी कि गिरने के कारण उन्हें सिर पर गंभीर चोट लग गई. इसके बाद जब परिजन एमवाय हॉस्पिटल पहुंचे तो मौत की जानकारी लगी. इसके बाद परिजनों ने कई तरह के आरोप जैन परिवार पर लगाए हैं. मृतक के परिजनों ने आरोप लगाए कि जिस परिवार के वहां पर वह काम करने के लिए गए थे, वहां पर ऊपरी मंजिल पर मौजूद किसी पर इलेक्ट्रॉनिक सामान को चालू करने के दौरान हादसा हुआ है.

पुताई करने गए युवक की मौत : दूसरी घटना इंदौर के सयोगितागंज थाना क्षेत्र की है. सयोगिता गंज थाना क्षेत्र में पार्षद के घर के पीछे जैन मंदिर में टिल्लू नामक एक व्यक्ति पुताई का काम कर रहा था. इसी दौरान जब वह जैन मंदिर में पुताई कर रहा था, उसी समय निशानी गिर गई, जिसके कारण टिल्लू घायल हो गया. वहां पर मौजूद कुछ लोग उसे इलाज के लिए तुरंत हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, जहां उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई. मृतक के परिजनों ने ठेकेदार पर गंभीर आरोप लगाए हैं.

संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत : तीसरी घटना इंदौर के लसूड़िया थाना क्षेत्र की है. लसूड़िया थाना क्षेत्र में रहने वाले 55 वर्षीय पवन को संदिग्ध परिस्थितियों में इलाज के लिए एमवाय हॉस्पिटल लाया गया. बताया जा रहा है कि पवन को उल्टियां होने लगीं और इसी दौरान उसे इलाज के लिए एमवाय हॉस्पिटल लाया गया और यहां पर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. पुलिस पूरे मामले को संदिग्ध मानकर जांच में जुटी हुई है. बता दे पवन क्षेत्र में ही मौजूद एक ट्रांसपोर्ट पर नौकरी करते थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वह ट्रांसपोर्ट पर काम करने के लिए नहीं जा रहे थे और घर पर ही रहते थे.

