इंदौर। देवी विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार डॉ. अनिल शर्मा के अनुसार वर्तमान समय को देखते हुए और लगातार छात्रों की मांग के बाद विश्वविद्यालय 3 नए कोर्स शुरू करने जा रहा है, जिनमें एमबीए हेल्थ मैनेजमेंट बीसीए एग्रीकल्चर एमएससी लॉजिस्टिक कोर्स शामिल हैं. ये कोर्स नवीनतम शैक्षणिक सत्र से शुरू कर दिए जाएंगे.

इन कोर्सों से मिलेंगे रोजगार : ये कोर्स रोजगार उन्मुखी कोर्स हैं, जिन्हें करने के बाद छात्रों को रोजगार प्राप्त करने में काफी हद तक आसानी होगी. देवी अहिल्या विश्वविद्यालय द्वारा नवीनतम कोर्स में बीएससी एग्रीकल्चर भी शामिल किया गया है. इंदौर के समीप आसपास के क्षेत्रों में बड़ी संख्या में लोग खेती किसानी का कार्य करते हैं. इसी के चलते लगातार कृषि से जुड़े विभिन्न कोर्स की मांग छात्रों द्वारा की जा रही थी. इसी को देखते हुए बीएससी एग्रीकल्चर का नया कोर्स शुरू किया जा रहा है.

ETV भारत Special : ऐसे बढे़गी Politics में महिलाओं की भागीदारी, यहां तैयार हो रही हैं भविष्य की नेत्रियां

रोजगार के साथ स्टार्टअप में होंगे नए कोर्स : सहायक रजिस्ट्रार के अनुसार कोरोना काल के दौरान स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखने के लिए लोगों ने कई तरह के जतन किए हैं. इसी को देखते हुए हेल्थ मैनेजमेंट का कोर्स शुरू किया जा रहा है. वहीं एमएससी लॉजिस्टिक का कोर्स छात्रों के लिए बेहद फायदेमंद रहेगा. इस कोर्स को लेकर कुछ समय पहले विश्वविद्यालय द्वारा msme से एक एमओयू भी किया गया है. लॉजिस्टिक क्षेत्र में वर्तमान में कई तरह के अवसर बन रहे हैं. इसी को देखते हुए ये कोर्स शुरू किया जा रहा है. (New Course In DAVV) (Three new courses will start) (BSc Agriculture and health management)