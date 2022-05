इंदौर। इंदौर में महिलाओं के साथ अपराध की घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. बाणगंगा थाना क्षेत्र में एक मनचले ने अपने पड़ोस में रहने वाली एक युवती से अश्लील हरकत की. युवती ने विरोध किया तो उसे तेजाब डालने की धमकी दी गई. बाणगंगा थाना प्रभारी राजेंद्र सोनी के मुताबिक आरोपी का नाम राज मिश्रा है और वह गोविंद नगर खर्चा का रहने वाला है.

विरोध किया तो भड़का मनचला : पीड़िता ने पुलिस को बताया है कि आए दिन राज मिश्रा उसके साथ छेड़छाड़ की घटना को अंजाम देता है तो वही अश्लील इशारे भी करता है. पिछले दिनों जब राज मिश्रा ने उसके साथ छेड़छाड़ की घटना को अंजाम दिया तो युवती ने उसकी इस हरकत का विरोध किया. इससे नाराज होकर राज मिश्रा ने युवती को धमकी दी कि वह उस पर तेजाब डालकर जान से खत्म कर देगा.

आरोपी की तलाश में पुलिस : पूरे मामले में पीड़िता ने पुलिस को शिकायत की और बाणगंगा पुलिस ने पूरे मामले में प्रकरण दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है. बता दें कि इंदौर में इस तरह के घटनाक्रम पहले भी सामने आ चुके हैं. (Threatened to attack girl with acid) (Incidents of crime against women in Indore)