इंदौर। मेडिकल एग्जाम की तैयारी कर रही छात्रा ने जहर खाकर जान देने की कोशिश की है. वह जहर खाकर कोचिंग पहुंच गई थी. कोचिंग शिक्षकों ने ही उसे अस्पताल पहुंचाया और पूरे मामले की सूचना पुलिस के साथ ही परिजनों को भी दी.

कोचिंग सेंटर में बताया कि जहर खाया है : संयोगितागंज थाना प्रभारी योगेश सिंह तोमर के मुताबिक छात्रा का नाम इकरा है और वह मुंबई बाजार की रहने वाली है. वह रेडियो कॉलोनी में कोचिंग पढ़ने जाती है. मंगलवार को वह कोचिंग पहुंची तो बदहवास हालत में थी. उसने वहां बताया कि उसने जहर खा लिया है. कोचिंग के बच्चे और शिक्षक इकरा को तुरंत इलाज के लिए निजी हॉस्पिटल लेकर पहुंचे लेकिन वहां से उसे एमवाय हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया.

क्या डिप्रेशन में है छात्रा : अस्पताल ले जाने के साथ ही पूरे मामले की सूचना परिजनों को भी दी गई. परिजन भी उससे पूछताछ करने में जुटे हुए हैं. वहीं बताया जा रहा है कि इकरा काफी सालों से मेडिकल परीक्षा की तैयारी कर रही है, लेकिन उसका अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ, जिसके कारण वह डिप्रेशन में थी. संभवत इसी के चलते उसने जहर खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की. पुलिस भी पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है. (Student reached coaching after take poison) (Girl student in depression)