इंदौर। शहर के नमक कारोबारी की संदिग्ध हालात में मौत हो गई. वह रोजाना सुबह टहलने के लिए जाते थे. वह शुक्रवार सुबह देवास के लिए निकले थे. इसके बाद वह बेसुध अवस्था में मिले. लोगों ने उन्हें एमवाय अस्पताल भेजा. इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. कारोबारी श्याम महू गांव के रहने वाले थे. महू गांव में ही उन्होंने डेढ़ करोड रुपए में एक मंदिर बनवाया था. बताया जाता है कि मंदिर बनवाने के बाद कुछ लोगों द्वारा उन्हें परेशान किया जाने लगा.

कारोबारी की संदिग्ध हालात में मौत से सनसनी

गांव के 10-11 लोग परेशान कर रहे थे : सूत्रों के अनुसार गांव के रहने वाले हैं मनोज उर्फ चीकू, माधवराव सहित तकरीबन 10 से 11 लोग लगातार जिला पंचायत के साथ ही किशनगंज थाने पर कारोबारी श्याम की शिकायत करने लगे. लोगों द्वारा परेशान किए जाने की बात उन्होंने परिजनों को भी बताई थी. परिजनों ने यह भी आश्वासन दिया गया था कि जल्द ही सभी शिकायतें वापस ले ली जाएंगी. लेकिन इसी बीच शनिवार को श्याम कुछ काम के लिए कारोबारी श्याम देवास जाने के लिए घर से निकले थे. लेकिन देर रात जब परिजनों को इस बात की जानकारी लगी कि वह लहूलुहान हालत में मांगलिया के पास पड़े हुए मिले और उन्हें इलाज के लिए एमवाय हॉस्पिटल लाया जा रहा है. इसके बाद परिजन जब एमवाय हॉस्पिटल पहुंचे तो उनकी मौत हो गई थी.

उच्च स्तरीय जांच की मांग : परिजनों ने 10 से 11 लोगों पर परेशान किए जाने का आरोप लगाया है. परिजनों ने पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की भी मांग की है. परिजनों का कहना है कि ये लोग लगातार श्याम को परेशान किए जा रहे थे. संभवतः इन्हीं लोगों ने उनकी हत्या की है और शव को ठिकाने लगा दिया. इस मामले में शिप्रा थाना प्रभारी गिरिजाशंकर मोहबिया का कहना है "काफी बारीकी से जांच की जा रही है. मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पूरा मामला साफ होगा."

जमीन का विवाद भी हो सकता है : बताया जाता है कि कारोबारी श्याम की महू के पास करोड़ों रुपए की बेशकीमती पुश्तैनी जमीन है. जिस पर 10 सालों से वह लगातार जमीन पर काम करवा रहे थे. यहां कुलदेवी का मंदिर भी है. श्याम यहां पर करीब डेढ़ करोड़ रुपए खर्च कर चुके थे। उन्हें मनोज,चीकू,रवि,नवीन दीपक,मनीष,सुरेश,सतीश बाबा चिश्ती ,मास्टर साब से लगातार धमकी मिल रही थी। सभी श्याम को वहां काम नही करने दे रहे थे. इसे लेकर वह तनाव में भी थे. परिवार का आरोप है कि इसी विवाद को लेकर उनकी हत्या की गई है.