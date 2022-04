इंदौर। इंदौर के परदेशीपुरा थाना क्षेत्र में रहने वाली एक युवती की दोस्ती फेसबुक के माध्यम से एक युवक से हुई. युवक ने शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया. इसके बाद युवती गर्भवती हो गई तो गर्भपात करवा दिया. बाद में युवक युवती को धोखा देकर दूसरी युवती से शादी करने के लिए गांव चला गया. युवती की शिकायत पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है.

शादी का वादा किया था : ये मामला इंदौर के परदेशीपुरा थाना क्षेत्र का है. परदेशीपुरा पुलिस ने बताया कि खरगोन जिले की रहने वाली 24 साल की एक युवती की शिकायत पर हरदा जिले के एक गांव के रहने वाले नरेंद्र सिंह के खिलाफ दुष्कर्म की धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया है. युवती का आरोप है कि नरेंद्र से उसकी दोस्ती फेसबुक पर हुई थी. इसके बाद दोनों एक-दूसरे से मिलने लगे. नरेंद्र ने युवती से शादी का वादा किया और उसके साथ नंदा नगर में रहने लगा.

प्रेमिका ने सिखाया सबक.. शादी करके दुल्हन को घर लाया दूल्हा कि सामने खड़ी थी पुलिस, दू्ल्हे को भेजा जेल

दोनों निजी कंपनी में नौकरी करते थे : साथ रहने के दौरान कई बार युवती का युवक ने शारीरिक शोषण किया. इसी दौरान वह गर्भवती हो गई तो युवक ने उसका गर्भपात करवा दिया और अपने गांव भाग गया. युवती को पता चला कि वहां पर एक अन्य युवती से शादी करने की योजना बना रहा है. इसकी पूरी जानकारी लगने पर पीड़िता ने परदेशीपुरा पुलिस को शिकायत की. बताया जा रहा है कि नरेंद्र विजयनगर क्षेत्र में एचडीएफसी बैंक में नौकरी करता था. युवती भी एक निजी कंपनी में नौकरी करती है. (Raped on the pretext of marriage) (Case of Rape registered in Indore)