इंदौर। इंदौर में लगातार रेप की घटनाओं में इजाफा हो रहा है. इसी कड़ी में एक और मामला सामने आया है. इंदौर के बेटमा थाना क्षेत्र में बेटमा थाना क्षेत्र में एक नाबालिग को बेहोश कर उसके पड़ोसी ने हवस का शिकार बनाया. इसके बाद लगातार ब्लैकमेल कर उसके साथ ज्यादती करने लगा. पीड़िता ने इस पूरे मामले की पहले अपने परिजनों को बताया.

नींद की गोली खिलाई थीं : पीड़िता ने परिजनों के साथ आकर पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दी. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है. पुलिस इस प्रकरण की जांच कर रही है. नाबालिग को बेहोश कर उसके साथ गंदी करने का मामला सामने आने के बाद इंदौर के बेटमा थाना पुलिस सक्रिय हो गई. थाना प्रभारी के मुताबिक 15 साल की नाबालिग की दीपावली को तबीयत बिगड़ी तो पड़ोसी सौरभ उर्फ शुभम चतुर्वेदी ने नींद की गोलियां लाकर खिला दीं.

पुलिस तलाश रही आरोपी को : नाबालिग जैसे ही गहरी नींद में सो गई तो सौरव ने उसके साथ दुष्कर्म किया. दूसरी बार जब नाबालिग को अकेला देखा तो सौरभ उसे ब्लैकमेल करने लगा. नाबालिग ने पूरे मामले की जानकारी अपने परिजनों को दी और इसके बाद परिजनों के साथ आकर पुलिस को पूरे मामले में प्रकरण दर्ज करवाया. पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है. बता दें कि इंदौर में इस तरह के मामले लगातार सामने आ रहे हैं. (Rape of minor in Indore) ( Blackmailing of miner girl in Indore)