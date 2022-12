कांग्रेस विधायक ने की दीर्घायु की कामना

इंदौर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजा पटेरिया द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दिए बयान (raja pateria controversial statement) के बाद अब सूबे की सियासत में अचानक उबाल से आ गया है. राजा पटेरिया का विादित बयान कांग्रेस नेताओं के लिए भी परेशानी का सबब बन रहा है. यही वजह है कि पूर्व मंत्री सज्जन वर्मा को भी अपनी ही पार्टी के वरिष्ठ नेता राजा पटेरिया को लेकर नसीहत(sajjan verma gave advice to raja patria) देनी पड़ रही है. इंदौर में आज कांग्रेस विधायक ने पीएम मोदी के दीर्घायु की कामना करते हुए पटेरिया को अपने बयानों में मर्यादा पूर्ण एवं संयमित शब्दों का इस्तेमाल करने की सलाह दी है.

शब्दों का बयान सही होना जरूरी: दरअसल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजा पटेरिया के विवादित बयान को कांग्रेस के पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने अनुचित बताया है. उन्होंने कहा कि किसी भी राजनेता या सामाजिक कार्यकर्ता को शब्दों का चयन (sajjan verma said necessary to choose right words) सावधानी पूर्वक करना चाहिए. कांग्रेस विधायक ने कहा कि मैंने उनका बयान सुना था, सामाजिक व राजनीतिक जीवन में सावधानी पूर्वक शब्दों का चयन करना चाहिए. हालांकि कांग्रेस नेता द्वारा ये बयान बहुत ही उद्वेलित होकर दिया है, लेकिन उनके शब्दों का चयन सही नहीं कहा जा सकता.

मोदी पर विवादित बयान, राजा पटेरिया के खिलाफ FIR दर्ज, कांग्रेस ने झाड़ा पल्ला, बताया-निजी विचार

मोदी के दीर्घायु की कामना: सज्जन वर्मा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता की हैसियत से मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दीर्घायु की कामना करता हूं,(sajjan verma wish for modi long life) साथ ही आशा करता हूं कि वे प्रधानमंत्री काल की समय अवधि सफलतापूर्वक पूरा करें और राष्ट्र निर्माण में काम करें.

मोदी पर बयान देकर बुरे फंसे राजा पटेरिया, वीडी शर्मा ने अमित शाह से की NSA लगाने की मांग

क्या है मामला: वीडियो में राजा पटेरिया कहते हुए दिख रहे हैं कि, 'प्रधानमंत्री मोदी जाति, धर्म और भाषा के आधार पर लोगों को बांट देगा, दलितों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों का जीवन खतरे में है (raja pateria controversial statement on modi), इसलिए संविधान बचाना है तो मोदी की हत्या के लिए तैयार रहो'. विवादित वीडियो सामने आने के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा सहित पूरी भाजपा हमलावर हो गई. उधर बयान को लेकर पूर्व मंत्री राजा पटेरिया ने कहा कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश (Raja Pateria on PM Modi) किया जा रहा है, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा.