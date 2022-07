इंदौर। सोमवार रात को पुलिस विभाग में पदस्थ सब इंस्पेक्टर के बेटे ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी. वह इंदौर में रहकर एमपीपीएससी परीक्षा की तैयारी कर रहा था. बताया जाता है कि मामला प्रेमप्रसंग का है. भंवरकुआं थाना क्षेत्र में ग्वालियर की 24 वीं बटालियन लाइन में रहने वाले अजय परिहार ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी. 23 वर्षीय अजय के पिता अशोक सिंह परिहार मध्यप्रदेश पुलिस में हैं.

एमपीपीएससी की तैयारी कर रहा था : मृतक अजय इंदौर के आश्रय नामक हॉस्टल में रहकर पीएससी की तैयारी कर रहा था. रात को उसने अपने कमरे का दरवाजा बंद कर फांसी लगा ली. अलसुबह जब छात्र ने दरवाजा नही खोला तो आशंका के चलते अन्य छात्रों सहित हॉस्टल वार्डन ने दरवाजे को खोला तो अजय फांसी के फंदे पर झूलता मिला. बताया जा रहा है कि मृतक देर रात अपनी महिला मित्र से फोन पर बात कर रहा था और उसी से बात करने के कुछ घंटे बाद संभवतः उसने इस तरह का कदम उठाया होगा. फिलहाल पुलिस ने मोबाइल फोन को जब्त कर लिया है. इस मामले में अजय सिंह चौहान,जांच अधिकारी का कहना है कि पुलिस सुसाइड की वजह का पता लगाने में जुटी है.

व्यापारी ने फांसी लगाई, सुसाइड नोट छोड़ा : इंदौर में विजय श्रीनगर में रहने वाले एवरफ्रेश व्यापारी ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. उसने सुसाइड नोट छोड़ा है. इसमें अपनी मर्जी से आत्महत्या करने की बात कही है. मृतक जगदीश का गंगवाल बस स्टेशन पर एवरफ्रेश का कारोबार था और रोजाना वह देर रात वह अपने कारोबार को बंद कर घर पहुंचा था. इसके बाद परिवार में मौजूद अपनी पत्नी और बच्चों के साथ खाना खाकर सो गया. जब सुबह बच्चे उठे तो जगदीश फांसी के फंदे पर झूल रहे थे. बच्चों ने इसकी सूचना अपनी मम्मी को दी. पत्नी ने सूचना पुलिस को दी.

बच्चों को गांव की जमीन देने का निवेदन : मृतक के पास से एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें उसने परिजनों से अपने बच्चों को जमीन देने की बात कही है. मृतक मूल रूप से गुना का रहने वाला. पिछले काफी दिनों से इंदौर में रहकर एवरफ्रेश का कारोबार कर रहा था. उसने इंदौर में रहने वाली एक युवती से लव मैरिज कर ली थी, जिसके कारण वह काफी कम अपने गांव गुना जाता था. अतः मृतक ने अपने सुसाइड नोट में गांव में रहने वाले परिजनों से माफी मांगी है और साथ ही यह भी निवेदन किया है कि गांव में उसकी जो जमीन है, वह उसके बच्चों को दे दी जाए. उमाशंकर यादव, जांच अधिकारी, थाना एरोड्रम का कहना है कि मामले की जांच जारी है.

बदमाशों ने गोली मारी, हालत गंभीर : इंदौर के हीरा नगर थाना क्षेत्र में पूर्व सरपंच के बेटे को नकाबपोश बदमाशों ने गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया. उसे इलाज के लिए निजी हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है, जहां उसकी हालत स्थिर बनी हुई है. पुलिस सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी है. हीरा नगर थाना क्षेत्र में इंदौर के एरोड्रम थाना क्षेत्र में रहने वाले पूर्व सरपंच बाबा दीक्षित के लड़के अनिल दीक्षित पर कार सवार नकाबपोश बदमाशों ने तीन से चार फायर किए. इस कारण अनिल दीक्षित गंभीर रूप से घायल हो गया. वहां मौजूद कुछ लोगों ने तत्काल उसे एक निजी हॉस्पिटल पहुंचाया. बता दें कि अनिल दीक्षित पर भी कई तरह के आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं. एरोड्रम थाना क्षेत्र का वह हिस्ट्रीशीटर भी रह चुका है. नगर थाना प्रभारी स्वराज डाबी के मुताबिक घटनाक्रम रंजिश को लेकर सामने आ रहा है. बताया जा रहा है कि अनिल की कुछ लोगों से पुरानी दुश्मनी है. अनिल दीक्षित की हालत स्थिर बनी हुई है.

वसूली के विवाद के बाद मर्डर का आरोप : इंदौर के पंढरीनाथ थाना क्षेत्र में रहने वाले एक पहलवान से युवक का वसूली की लेकर विवाद हुआ. पहलवान ने युवक पर ऐसा दांव लगाया कि वह सीधे अस्पताल पहुंच गया. हॉस्पिटल में लंबे चले इलाज के बाद उसकी मौत हो गई. ऐसा आरोप परिजनों का है. इस मामले में पुलिस ने किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे परिजनों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं. मुंबई बाजार में रहने वाले 22 साल के साहिल को परिजन गंभीर घायल अवस्था में पहले शिवायल हॉस्पिटल ले गए बाद में यूनिक हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उसे वेंटिलेटर पर रखा गया और काफी लंबे चले इलाज के बाद उसकी मौत हो गई.

युवक को पीटने के मामले में धाराएं बढ़ाईं : इंदौर के तेजाजी नगर थाना क्षेत्र में मुस्लिम युवकों द्वारा एक आदिवासी युवक के साथ जमकर मारपीट की गई थी. घटना सामने आने के बाद हिंदूवादी संगठनों ने पूरे मामले की शिकायत वरिष्ठ अधिकारियों को कर पूरे मामले में आरोपियों को सख्त सजा देने की मांग की. वरिष्ठ अधिकारियों ने एससी एसटी एक्ट के तहत भी मामला दर्ज किया है. बता दें कि इंदौर के तेजाजी नगर थाना क्षेत्र में आदिवासी छात्र के प्राइवेट पार्ट में पेट्रोल डालने का मामला सामने आया था अब इस पूरे मामले में हुए खुलासे ने सबको चौंका दिया.आरोपी मकान मालिक का बेटा ऑनलाइन गेम में 50000 हारने की बात सामने आ रही है हालांकि पुलिस ने फ़िलहाल इस बात से इनकार किया है पुलिस के मुताबिक मकान मालिक ने किराएदार को न सिर्फ पीटा बल्कि उसके साथ अश्लील हरकत तक कर डाली. पुलिस अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है.