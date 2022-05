इंदौर। इंदौर में महिला संबंधी अपराध के ग्राफ में कमी करने के लिए पुलिस कई तरह के जतन करने में जुटी हुई है. इसी कड़ी में इंदौर के खजराना थाना प्रभारी दिनेश वर्मा द्वारा क्षेत्र में मौजूद कॉलोनियों में महिलाओं को जागरूक करने के लिए एक अभियान चलाया गया. इस अभियान के तहत क्षेत्र में मौजूद महिलाओं को महिला संबंधी अपराध किस तरह के होते हैं और किस तरह से इनको रोका जा सकता है, इसके बारे में जानकारी दी तो वहीं नाबालिग बच्चियों को अपराध के प्रति भी जागरूक किया गया.

... तो तुरंत पुलिस को सूचित करें : इस दौरान यह भी बताया गया कि कोई व्यक्ति किसी तरह की कोई हरकत करे तो तुरंत पुलिस को सूचना दी जाए. वहीं थाना प्रभारी ने संबंधित क्षेत्रीय महिलाओं को अपना नंबर भी उपलब्ध करवाया है और कोई भी परेशानी आने पर तुरंत सीधे शिकायत करने की बात कही है. वहीं थाना प्रभारी दिनेश वर्मा का भी कहना है कि क्षेत्र में मौजूद विभिन्न कॉलोनियों में जाकर महिलाओं को महिला संबंधी अपराध के प्रति जागरूक किया है और यह अभियान आने वाले दिनों में भी इसी तरह से जारी रहेगा.

शिकायत करने से हिचकती हैं महिलाएं : थाना प्रभारी का यह भी कहना है कि कई बार महिलाओं के साथ अपराध घटित हो जाता है लेकिन उन्हें अपराध की जानकारी नहीं होती है और इसी के चलते वह शिकायत करने भी नहीं आती. पूरे मामले में उन्हें जागरूक किया गया है और शिकायत करने पर कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया.

