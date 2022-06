इंदौर। इंदौर क्राइम ब्रांच को ठगी का शिकार हुए पांच लोगों ने शिकायत दर्ज करवाई थी. शिकायत में कहा गया था कि आरोपी इंस्टाग्राम के माध्यम से एक लिंक लड़की की आवाज में भेज दिया करते थे. उसके बाद सामने वाले से चैटिंग कर अपने एकाउंट में पैसा जमा करवाए. इसके बाद अकाउंट बंद कर दिया करते थे. इस तरह से पांचों आरोपियों ने करीब 25 लोगों को अपना शिकार बनाकर लाखों रुपए वसूले.

एक युवती सहित पांच लोग गिरफ्तार

कई और पीड़ित आ सकते हैं सामने : इंदौर क्राइम ब्रांच को अभी 5 लोगों ने शिकायत की है. चार लोगों के सामने आने के बाद और भी कई लोग पुलिस में शिकायत कर सकते हैं. ऐसी उम्मीद इंदौर क्राइम ब्रांच द्वारा जताई जा रही है. एडिश्नल सीपी राजेश हिंगणकर का कहना है कि पकड़े गए पांचों आरोपियों की आईडी से पुलिस पता लगा रही है कि अभी तक कितने लोगों को ठगा है. खास बात यह है कि इंस्टाग्राम पर युवती की आवाज को डाल दिया करते थे, जिसमें लोग फ्रेंड रिक्वेस्ट कर लिंक भेज दिया करते थे.

kidnapping of minor: नाबालिग को अगवा कर मुंबई लेकर जा रहा था युवक, तभी ट्रेन में आ गई पुलिस और चाइल्डलाइन की टीम, जानें फिर क्या हुआ...

आरोपियों से पूछताछ जारी : पुलिस एक युवती सहित चार युवकों से अन्य ठगी के बारे में पूछताछ कर रही है. अभी तक आरोपी शहर के हाई प्रोफ़ाइल लोगो से ठगी कर चुके हैं.आरोपी छात्र हैं और वह अपने खर्चों को पूरा करने के लिए इस तरह से ठगी करने लगे. इनके ग्रुप में कई और लोग भी शामिल हो सकते हैं. (People were trapped by Instagram) (Five people including a girl were arrested) (25 people were cheated In Indore)