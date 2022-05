इंदौर। इंदौर में पुलिस सूदखोरों पर लगाम नहीं कस पा रही है. ब्याज के कर्ज तले एक बुजुर्ग ने जान दे दी. बुजुर्ग ने सुसाइड नोट भी छोड़ा है. पुलिस इसी के आधार पर जांच में जुटी हुई है. घटना इंदौर के परदेशीपुरा थाना क्षेत्र की है. परदेशीपुरा थाना क्षेत्र में रहने वाले बुजुर्ग रामशरण वर्मा ने अपने घर में जहरीली वस्तु का सेवन कर कर आत्महत्या कर ली.

50 हजार कर्ज के बदले रोजाना ब्याज एक हजार

सुसाइड नोट छोड़ा : बता दें उन्होंने जहरीली वस्तु का सेवन करने के बाद अपने परिचित को पूरे मामले की जानकारी दी. परिचित उन्हें हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, जहां काफी देर हो जाने के कारण उनकी मौत हो गई. बुजुर्ग ने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा है. सुसाइड नोट में उन्होंने क्षेत्र में रहने वाली एक महिला नेहा और उसके पति कृष्णा के बारे में लिखा है.

सुसाइड नोट में परेशानी का जिक्र : बता दें कि बुजुर्ग रामशरण वर्मा ने नेहा से तकरीबन 50 हजार रुपये उधार लिए थे और इसके एवज में नेहा बुजुर्ग रामशरण से रोजाना 1 हजार रुपये का ब्याज मांग रही थी. इस बात की जानकारी बुजुर्ग ने अपने सुसाइड नोट में लिखी है. इसी बात से परेशान होकर उन्होंने काली स्याही से सुसाइड नोट लिखकर आत्महत्या कर ली. धनश्याम भाटी , जांच अधिकारी , थाना परदेशीपुरा का कहना है कि सुसनाइड नोट की जांच की जा रही है और संबंधित लोगों के बयान दर्ज किए जाएंगे. (Elderly suicide in stress) (pressure of One thousand daily interest) (Woman give loan of of 50 thousand)