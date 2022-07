इंदौर। आजाद नगर थाना पुलिस ने एक महिला की शिकायत पर गुंडा राकेश केसवानी के विरुद्ध गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया है. आरोपी ने एक महिला से प्रेम संबंध स्थापित कर उसका शारीरिक शोषण किया. उससे शादी करने का वादा किया, लेकिन फिर उसके साथ रहने से इंकार करने लगा और हाल ही में आरोपी ने महिला की बेटी पर भी बुरी नियत डालना शुरू कर दी. आरोपी पर शहर के विभिन्न थानों में गंभीर धाराओं में कई अपराध दर्ज है. पुलिस अब आरोपी की तलाश में जुटी.

कुख्यात गुंडे ने किया महिला का यौन शोषण

शादी का भरोसा देकर दिया धोखा : पीड़िता ने शिकायत की थी कि उसका कई वर्ष पूर्व विवाह हुआ था, लेकिन उसका पति उसे छोड़कर चला गया. इस बीच राकेश नामक शख्स से उसका सम्पर्क हुआ. उसने अकेलेपन का फायदा उठाया, उससे प्रेम होने का झूठा ढोंग रचा. उसने मेरे साथ रहना शुरू कर दिया और विवाह करने का भरोसा दिया, लेकिन कुछ समय बाद वह मुझे अकेला छोड़कर चला गया. इसके बाद शादी करने से भी इंकार कर दिया.

परेशान महिला पहुंची पुलिस थाने : पीड़िता ने उस वक़्त आरोपी को उसके किये की मांफी दे दी, लेकिन राकेश का जुल्म यही नहीं थमा. अब वह मेरी बेटी पर गलत नियत रखने लगा है. आरोपी ने पीड़िता से इशारों ही इशारों में बेटी के साथ गलत काम करने को कहा. उसके साथ हरकत की और विरोध करने पर धमकी दी. पीड़िता ने आरोपी के किये कृत्य की शिकायत आज़ाद नगर थाना पुलिस से कर दी.

आरोपी पर कई मामले दर्ज हैं : पुलिस ने आरोपी राकेश केसवानी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है. आरोपी राकेश केसवानी पर पूर्व में भी कई अपराध दर्ज हैं. वह जूनी इंदौर थाना पुलिस का लिस्टेड बदमाश है. इस मामले में प्रियंका वोरा, जाँच अधिकारी का कहना है कि पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है. (Notorious criminal assaulted woman) (Now dirty eyes on her daughter) (FIR registered for rape)