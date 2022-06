इंदौर। शहर के बाणगंगा थाना क्षेत्र में रहने वाले युवक की उसके घर की दहलीज पर ही दो लोगों ने बेरहमी से हत्या कर दी. मृतक युवक के परिवार की युवती के साथ आए दिन छेड़छाड़ करता था. इसी बात का युवक ने विरोध किया था. उसे बचाने उसके पिता और बहने आई तो उन्हें भी पीटा. बाणगंगा पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए अरविंदो हॉस्पिटल ले जाया गया.

युवक की घर की दहलीज पर बेरहमी से हत्या

देर रात की मारपीट : अमन तीन बहनों में इकलौता भाई था. पिता देवेश के अनुसार रविवार देर रात उनके घर के नजदीक ही रहने वाला आकाश साहू अपने बहनोई राकेश साहू के साथ आया. उसने दरवाजा खटखटाया तो अमन ने दरवाजा खोला. आरोपियों ने घर की दहलीज पर ही उससे मारपीट और पथराव शुरू कर दिया. अमन को बचाने पिता व बहनें और मां बाहर आए तो उनके साथ भी मारपीट की गई. एक बहन को कांटे वाली जाली पर पटक दिया.

चाकू से हमला कर आरोपी फरार : इसके बाद हमलावर बदमाश अमन को चाकू मारकर भाग निकले. परिजन तुरंत उसे हॉस्पिटल लेकर पहुंचे जहां उसे मृत घोषित कर दिया. परिजनों का कहना है कि परिवार की एक लड़की के साथ आरोपी आकाश आये दिन छेड़छाड़ करता था. इसी बात का विरोध किया तो आरोपी विवाद करने लगे. दिन में भी उन्होंने विवाद किया था. रात को घर आकर अमन की हत्या कर आरोपी भाग निकले. हमले में अमन के पिता और बहनें भी घायल हुए हैं.

काफी दिनों से चल रहा था विवाद : पुलिस पूरे मामले में लगातार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है. बताया जा रहा है कि पड़ोसियों द्वारा सड़क पर पानी और रेत डालने को लेकर भी पिछले काफी दिनों से विवाद हुआ था. इन सब बातों के चलते इस पूरे मामले में पड़ोसी ने ही अमन की हत्या की वारदात को अंजाम दिया. राजेश सिंह रघुवंशी, एडिशनल डीसीपी का कहना है कि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा. (Murder of youth at door of house) (Murder due to opposing molesting of sister) (Family members also beaten) ( Murder of youth in Indore)