इंदौर। पत्रकार बनने की चाह में जनसंपर्क का नकली अधिमान्यता कार्ड बनवाना हर किसी को भारी पड़ सकता है. दरअसल, इंदौर में ऐसे ही एक मामले के तहत नगर निगम के बेलदार ने नकली अधिमान्यता कार्ड बनवा रखा था. जांच के बाद जनसंपर्क विभाग ने संबंधित बेलदार के खिलाफ धारा 420 समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज कराया है. इंदौर में यह पहला मामला है जब अधिमान्यता कार्ड स्कैन करके नगर निगम का कर्मचारी पत्रकार बने घूम रहा था.

लोकायुक्त का छापा भी पड़ा था : दरअसल नगर निगम में पदस्थ बेलदार के घर लोकायुक्त पुलिस ने 7 अगस्त 2018 को छापामार कार्रवाई की थी. छापे मार कार्रवाई के दौरान नगर निगम के बेलदार असलम खान के घर से 25 लाख नगद 1 किलो का सोने का बिस्किट सहित 60 लाख के सोने के जेवर 21 संपत्तियों के दस्तावेज साथ ही नगर निगम की कई फाइलें भी लोकायुक्त पुलिस ने जप्त की थी. लोकायुक्त पुलिस की कार्रवाई के दौरान लगभग 4 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति और जेवरात पुलिस ने बरामद किए थे.

बेलदार ने बनवा रखा था नकली अधिमान्यता कार्ड

दस्तावेजों में मिला था कार्ड : इसी दौरान असलम खान के घर से दस्तावेजों के अंदर अधिमान्यता का कार्ड भी बरामद हुआ था, जिसके बाद कार्ड की जांच के लिए जनसंपर्क अधिकारी से पूछताछ की गई तो जनसंपर्क विभाग ने कार्ड नंबर से डिटेल निकाली कार्ड कैलाश यादव के नाम से निकला था. इसके बाद जनसंपर्क अधिमान्यता शाखा के प्रभारी दिनेश कपूर ने पुलिस स्टेशन पहुंचकर धारा 420 465 467 468 के तहत एफआईआर दर्ज करवाई. जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के मुताबिक संबंधित पत्रकार के लिए निर्धारित कार्ड बनाया गया था और उसका गलत फायदा बेलदार लगातार उठा रहा था.

