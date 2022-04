इंदौर। महाराष्ट्र के एक विधायक को ब्लैकमेलिंग करने के आरोप में एक महिला को गिरफ्तार करने के लिए मुंबई पुलिस बीते तीन-चार दिन इंदौर में डेरा डाले रही. इस दौरान पुलिस को इस बात की जानकारी लगी कि संबंधित महिला शहर के एक क्षेत्र में घूम रही है. मुंबई पुलिस ने योजनाबद्ध तरीके से उसे यहां से हिरासत में लिया और लेकर मुंबई रवाना हो गई.

महिला को मुंबई ले गई पुलिस : बता दें कि इंदौर में दबिश देकर मुंबई पुलिस ने मीना ( परिवर्तित नाम) नामक एक महिला को हिरासत में लिया है. महिला ने बीते साल महाराष्ट्र के विधायक धनंजय मुंडे पर रेप के आरोप लगाए थे और इसके संबंध में शिकायत भी की थी. इस पूरे मामले में महिला ने विधायक से राजीनामा कर लिया था. इस मामले में किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई थी. लेकिन पिछले दिनों महिला ने एक बार फिर विधायक से 5 करोड रुपए को लेकर दबाव बनाया. उसने विधायक को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया. इसकी शिकायत महाराष्ट्र पुलिस को विधायक द्वारा की गई थी. इसके बाद विधायक की शिकायत के आधार पर मुंबई पुलिस ने इंदौर में दबिश देकर आरोपी महिला को हिरासत में लिया और उसे अपने साथ लेकर चली गई.

इंदौर पुलिस को कोई जानकारी नहीं : बताया जाता है कि यह महिला महाराष्ट्र के एमएलए धनंजय मुंडे की रिश्ते में साली लगती है और इंदौर में ही निवास करती है. महिला इंदौर के तुकोगंज थाना क्षेत्र में रहती है. बता दें कि इंदौर में जब भी बाहर की पुलिस किसी आरोपी को पकड़ने के लिए आती है तो कई बार इस पूरे मामले की जानकारी इंदौर पुलिस को देनी होती है. लेकिन जब इस पूरे मामले में महाराष्ट्र पुलिस महिला को पकड़ने के लिए इंदौर में आई तो इस तरह की कोई जानकारी इंदौर पुलिस के आरआई जय सिंह तोमर को नहीं थी. आरआई जय सिंह तोमर का भी कहना है कि इस तरह के पूरे मामले की जानकारी नहीं है.