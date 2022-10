इंदौर। भारतीय मुद्रा पर महात्मा गांधी के साथ लक्ष्मी जी और गणेश जी की फोटो संबंधी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बयान पर कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने तीखा कटाक्ष किया है. इंदौर पहुंचे दिग्विजय सिंह ने इस मसले पर कहा कि जो लोग खुद को पढ़ा लिखा बताते हैं, आईआरएस अफसर कहलाते हैं. वे लोग मानते हैं कि नोट पर गणेश जी और लक्ष्मी जी की फोटो लगाने से देश की अर्थव्यवस्था सुधर जाएगी. यह कहां तक उचित है. (digvijay singh statement on arvind kejriwal) ( kejriwal demands put laxmi ganesh photo on notes)

पढ़े-लिखे व्यक्ति को इस तरह की बाते करना उचित नहीं: दरअसल गुरुवार को दिग्विजय सिंह तेलंगाना में राहुल गांधी की भारत जोड़ों यात्रा के पूर्व इंदौर पहुंचे थे. जहां केजरीवाल के दिए बयान पर राज्यसभा सांसद ने कहा कि गणेश जी और लक्ष्मी जी हम सब के लिए पूजनीय है, लिहाजा सीएम केजरीवाल को इस तरह से उनका राजनीतिक उपयोग करना उचित नहीं है. दिग्विजय सिंह ने कहा कि खुद को पढ़ा-लिखा बताने वाला एक व्यक्ति जो आईआरएस का अफसर भी कहलाता है, वो अगर नोट पर लक्ष्मी जी और गणेश जी की फोटो लगाने की बात करे तो ये कहां तक उचित माना जाए. वहीं इस दौरान उन्होंने यात्रा के स्वरूप को लेकर कहा कि राहुल गांधी के साथ विभिन्न राज्यों में व्यापक जन समूह जुड़ रहा है. यह कांग्रेस के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बखूबी देखा जा सकता है.

नोट पर लक्ष्मी गणेश की फोटो वाले बयान पर बोले दिग्विजय

भारतीय नोट पर गांधी जी के साथ लक्ष्मी-गणेश की फोटो छापी जाए : अरविंद केजरीवाल

अभी संन्यास का फैसला नहीं: दिग्विजय सिंह ने राजनीति से सन्यास संबंधी एक अन्य प्रश्न के जवाब में कहा कि मेरा अभी राज्यसभा का कार्यकाल 2026 तक है, तब तक मैं 79 साल का हो जाऊंगा. मुझे सन्यास लेना है या नहीं लेना और कब लेना है इसका फैसला में बाद में करूंगा. फिलहाल मैं कांग्रेस में सक्रिय हूं. दिग्विजय सिंह ने भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कहा कि कई बिंदुओं को लेकर यात्रा जारी है, जिसे व्यापक जनसमर्थन मिल रहा है.

क्या है दिल्ली सीएम का बयान: गौरतलब है कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार से एक बड़ी मांग की है. केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मेरी केंद्र सरकार और पीएम से अपील है कि भारतीय करेंसी पर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर है, उसे वैसे ही रहने दें. दूसरी तरफ गणेश और लक्ष्मी जी की तस्वीर भारतीय मुद्रा पर लगाया जाए. इससे पूरे देश को उनका आशीर्वाद मिलेगा. केजरीवाल ने कहा था कि मैं ये नहीं कह रहा कि सारे नोट बदले जाएं, लेकिन जो नए नोट छपते हैं, उनके ऊपर ये शुरुआत की जा सकती है और धीरे धीरे करके सर्कुलेशन में ये नए नोट आ जाएंगे. दिल्ली के सीएम ने कहा था कि वह इसके लिए जल्द ही पीएम नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखेंगे.