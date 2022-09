इंदौर। धोखाधड़ी की ये घटना इंदौर के तिलक नगर थाना क्षेत्र की है. तिलक नगर थाना क्षेत्र में रहने वाले फरियादी को एक अनजान नंबर से फोन आया. फोन करने वाले ने अपने आपको पंकज कुमार बताया. साथ ही यह भी बताया कि वह आर्मी में जम्मू कश्मीर बॉर्डर पर तैनात है. इसके बाद उसने कहा कि उसके भाई को पथरी की शिकायत है और सर्जरी के लिए तकरीबन ₹60000 की जरूरत है. इसके बाद युवक उसकी बातों में आ गया.

एकाउंट से कटे रुपये : युवक ने अपनी निजी जानकारी उसे दे दी. इसके बाद अचानक से पीड़ित के अकाउंट में से पहले 58000 से अधिक राशि निकल गई. उसके बाद 35000 निकल गए. इस तरह से तकरीबन एक लाख से अधिक की धोखाधड़ी हो गई. ठगी का शिकार होने के बाद युवक तिलक नगर थाने पहुंचा और शिकायत की.

इंदौर में फिर धाेखाधड़ी, जिओ फाइबर और जमीन के नाम पर हुई ठगी, पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की

अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज : तिलक नगर थाना प्रभारी मंजू यादव ने अज्ञात मोबाइल नंबर के धारक के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. बता दें कि इंदौर में ऑनलाइन तरीके से धोखाधड़ी की वारदातों में लगातार इजाफा हो रहा है इसके पहले भी इंदौर के विभिन्न क्षेत्रों में लगातार इस तरह की धोखाधड़ी की वारदात सामने आ चुकी हैं.