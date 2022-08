इंदौर। शहर के बाणगंगा थाना क्षेत्र में पिछले दिनों जोमैटो के डिलीवरी ब्वॉय सुनील के हत्यारों की तलाश के लिए पुलिस ने घटनास्थल के आसपास करीब 60 से अधिक बदमाशों को चिह्नित कर पूछताछ की. घटना के आसपास लगे 70 सीसीटीवी फुटेज खंगाले. इस दौरान पुलिस को कई जानकारी हाथ लगी. इसी आधार पर पुलिस ने जांच करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया. पकड़े गए आरोपियों से पुलिस ने पूछताछ की तो एक के बाद एक उन्होंने सभी आरोपियों के नाम बता दिए.

शराब पीकर लूटा, विरोध करने पर चाकू मारा : आरोपियों का कहना है कि उन्होंने अत्यधिक शराब पी रखी थी. इसी दौरान जोमैटो का डिलीवरी ब्वॉय दिख गया. हम लोगों ने उसको रोका और पहले उसके पास जो पैसे थे, वो लूटे. उसके पास जो खाना था वह भी लूट लिया. जब डिलीवरी ब्वॉय ने विरोध किया तो उस पर चाकू से हमला कर दिया. गंभीर घायल अवस्था में सुनील को आरोपी बदमाश वहीं पर छोड़कर फरार हो गए. बता दें कि उसके बाद सुनील घायल अवस्था में अरविंदो हॉस्पिटल पर पहुंचा.

Murder Indore : फूड डिलीवरी ब्वॉय की पहले जेब तलाशी, फिर चाकुओं से गोदकर की हत्या, जानें जेब का मर्डर कनेक्शन?

वारदात के बाद कांवड़ यात्रा में शामिल : वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गए. कुछ आरोपी क्षेत्र से निकलने वाली कांवड़ यात्रा के साथ निकल लिए. जब पुलिस ने इस पूरे मामले में आरोपियों को गिरफ्तार किया तो उन्होंने पूरे घटनाक्रम का खुलासा कर दिया. इनमें कुछ आरोपियों के पूर्व के भी कई आपराधिक रिकॉर्ड हैं. डीसीपी धर्मेंद्र सिंह भदौरिया का कहना है कि इन आरोपियों से और भी खुलासे हो सकते हैं.

