इंदौर। इंदौर में धोखाधड़ी की वारदातें लगातार बढ़ती जा रही हैं. इसी कड़ी में इंदौर के जेल रोड पर एक दुकान पर काम करने वाले युवक ने साथ काम करने वाले अन्य युवकों से झांसा देकर लाखों रुपए ले लिए और फरार हो गया. पीड़ितों ने इसकी शिकायत पुलिस कमिश्नर से की है. मामले की जांच की जा रही है.

व्यापारियों ने की डीसीपी से शिकायत : पुलिस कंट्रोल रूम पर शनिवार को इंदौर शहर के अलग-अलग क्षेत्रों में रहने वाले 8 से 10 युवक पहुंचे. उन्होंने डीसीपी को पूरे मामले में धोखाधड़ी की शिकायत की. वहीं एक फरियादी ने बताया कि जेल रोड पर राजकुमार पाहुजा खुद को जिओ कंपनी का सेल्स एग्जीक्यूटिव बताता था. वह जिओ कंपनी के मोबाइल की मार्केटिंग करने के लिए जेल रोड स्थिति मोबाइल मार्केट में आया करता था. इसी दौरान उसकी जान पहचान हो गई. उसकी जान-पहचान मोबाइल फोन मार्केट में कई व्यापारियों और वहां पर काम करने वालो से भी हो गई.

व्यापारियों के अलावा कुछ और युवकों को झांसे में लिया : राजकुमार पाहुजा ने मोबाइल व्यपारियों और वहां काम करने वालों को विश्वास दिलाया कि वह ऑनलाइन तरीके से सस्ते मोबाइल दिलवा देगा. अतः फरियादी उसकी बातों में आ गए और उसकी कंपनी में पैसे लगा दिए. आरोपी ने 10 से 20 व्यापारियों के साथ ही कुछ और युवकों से इसी तरह से लाखों रुपए ले लिए. अनुमान लगाया जा रहा है कि आरोपी द्वारा करीब दो करोड़ से अधिक की धोखाधड़ी की वारदात को अंजाम दिया गया है.

रुपये लेकर गायब हो गया : वहीं पिछले कुछ दिनों से राजकुमार पाहुजा जब मार्केट में नजर नहीं आया तो रुपये देने वालों ने उसके परिवार वालों से संपर्क करने की कोशिश की. लेकिन राजकुमार का फोन बंद आया और जब उसके घर पर जाकर देखा तो वहां पर ताला लगा हुआ था. इसके बाद उन्होंने राजकुमार को विभिन्न जगहों पर तलाशा लेकिन नहीं मिलने के कारण फरियादियों ने पहले अन्नपूर्णा थाने पर पूरे मामले की शिकायत की. जब सुनवाई नहीं हुई तो पुलिस कमिश्नर को शिकायती आवेदन दिया. इसी के साथ डीसीपी क्राइम ब्रांच को भी पूरे मामले की जानकारी दी है.

रायपुर में ठगने की चर्चा : इस मामले में डीसीपी निमिष अग्रवाल का कहना है कि एक आवेदन आया है, उसकी जांच कर पूरे मामले में आगे कार्रवाई की जाएगी. वहीं फरियादियों का कहना है कि घटना को बीते 7 दिन हो गए हैं और उन्होंने विभिन्न जगहों पर आवेदन दिए हैं, लेकिन पुलिस अभी इस पूरे मामले में किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं कर रही है. वहीं बताया जाता है कि आरोपी राजकुमार पाहुजा ने रायपुर सहित अन्य जगहों पर भी रहने वाले से लाखों रुपए लिए हैं. (Fraud of Two crore in Indore) (Many people cheated by pretending) (Thugs disappeared with two crores)