इंदौर। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर (economic capital indore) को मिनी मुंबई (MP mini mumbai) के नाम से भी जाना जाता है. यहां पर कई हुनरमंद कलाकार भी रहते हैं. ये कलाकार मायानगरी मुंबई जाकर इंदौर के साथ प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं. अब इंदौर के संगम नगर में रहने वाले 6 साल के स्वास्तिक शर्मा ने अपनी छोटी सी उम्र में देश के मशहूर कलाकारों के साथ स्क्रीन शेयर करते हुए नजर आएंगे.

इंदौर के स्वास्तिक का सफर

कम उम्र में टीवी सीरियलों में काम: आने वाले दिनों में स्वास्तिक शर्मा रणवीर कपूर के साथ एक फिल्म में स्क्रीन शेयर करते हुए नजर आएंगे. वही आने वाले दिनों में मशहूर फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार के साथ अक्षय विथ कॉपी में भी नजर आएंगे. जिसकी शूटिंग पिछले दिनों भोपाल में कम्प्लीट हुई है. इसी के साथ स्वास्तिक ने मात्र 6 साल की उम्र में कई टीवी सीरियलों में भी काम किया है. जिसमें "मेरे साईं" सहित अन्य तरह के सीरियल शामिल है.

मशहूर कलाकारों के साथ इंदौर का स्वास्तिक

स्वास्तिक का सफर जारी: आने वाले दिनों में वह देश के और भी कई मशहूर फिल्म अभिनेताओं के साथ काम करने की इच्छा रखते हैं. स्वास्तिक शर्मा का कहना है कि, वह मशहूर फिल्म अभिनेता संजय दत्त के साथ स्क्रीन शेयर करना चाहते हैं. स्वास्तिक शर्मा के फिल्म और टीवी सीरियल में काम करने के लिए उनके माता और पिता ने छोटी सी उम्र में एक ऑडिशन के बारे में जानकारी दी. वह ऑडिशन फिल्म बाहुबली का था. बाहुबली फिल्म के किसी डायलॉग पर ऑडिशन देना था. जब स्वास्तिक ने उस डॉयलाग पर ऑडिशन दिया तो उनका सिलेक्शन हो गया और उसके बाद से लगातार वह एक के बाद एक कई टीवी सीरियलों और फिल्मों में काम करते हुए नजर आ रहे हैं.

बॉलीवुड के आकाश में चमकेगा MP का सितारा

संसाधन की चुनौती: स्वास्तिक शर्मा की माता का कहना है कि, बचपन से ही उन्हें कुछ अलग करने की सोच थी. अचानक उन्हें अपने बच्चे में छुपी प्रतिभा नजर आई. इसके बाद उन्होंने बच्चे का पूरा सहयोग किया. वह इस मुकाम पर पहुंच गया वहीं पिता का कहना है कि, हम उसकी पूरी तरीके से मदद कर रहे हैं. उन्होंने अपने अनुभव को साझा करते हुए बताया कि, जब उन्हें अचानक रात को 12 में कही स्वास्तिक को ले जाने जानकारी लगती तो उनके पास कोई साधन नहीं था. जिसके कारण उन्हें काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता था, लेकिन धीरे-धीरे अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हुए आगे बढ़ रहा है.