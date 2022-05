इंदौर। इंदौर में 3 दिन पहले हुई हत्या में लव ट्रायंगलIndore latest crime news का मामला सामने आया है. इंदौर के आजाद नगर थाना क्षेत्र के न्यू इंदिरा एकता नगर में राजकुमार सोनकर के गैरेज पर विवाद इतना बढ़ गया कि उसमें शुभम निवासी परदेशीपुरा की हत्या हो गई. बताया जा रहा है कि मोनू कंडारे और राजा गोयल के बीच एक युवती से प्रेमसंबंध को लेकर विवाद चल रहा था. ये विवाद इतना बढ़ गया कि राजकुमार सोनकर के गैरेज पर मोनू कंडारे के साथी शुभम की हत्या हो गई.

युवक की हत्या का राज खुल गया

गैराज पर हुआ हमला : दरअसल, राजा गोयल निवासी शांति नगर जिस युवती के साथ बीते कई साल से लिव इन रिलेशन में रह रहा था, उस युवती की दोस्ती राजकुमार के गैरेज पर मोनू कंडारे से हो गई थी. इसके बाद वो व्हाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म के जरिये आपस मे बात करने लगे. इस बात का पता जब राजा गोयल को लगा तो मोनू को राजकुमार के गैरेज पर बुलाया गया, जहां मोनू अपने दोस्त शुभम को लेकर पहुंचा. इसके बाद शुभम राजा से मिलने पहुंचा. पहले से ही तैयार बैठे राजा ने शुभम पर हमला बोल दिया.

दो युवकों की एक ही प्रेमिका : दरअसल, राजा और मोनू की प्रेमिका एक ही युवती है. बताया जा रहा है कि युवती के पहले मोनू के साथ प्रेम संबंध थे. उसके बाद उसके राजा के साथ संबंध बन गए और वो राजा के साथ उसकी पत्नी बनकर पिछले 6 साल से रह रही थी. वहीं युवती अपने पहले प्रेमी मोनू से बात करती थी. बस यही बात राजा को खलने लगी. इन सब बातों का खुलासा उस वक्त हुआ जब पुलिस ने सभी के मोबाइल चैट्स खंगाले.

बीच में आए युवक को मारे चाकू : इसके बाद मोनू ने युवती के साथ हमेशा रहने के लिए एक साजिश तैयार की. इसके तहत वो और उसके साथी राजकुमार के मूसाखेड़ी स्थित गैरेज पहुंचे और फिर शुभम नामक साथी राजा गोयल की शिनाख्त करने पहुंचा. इसी दौरान हुई चाकूबाजी में शुभम की मौत हो गई और राजकुमार भी घायल हो गया. इधर, खुद को बेकसूर बताकर राजकुमार अस्पताल में इलाज ले रहा था. इसी दौरान पुलिस की जांच में हत्या का खुलासा हुआ. पुलिस ने राजकुमार को अपनी गिरफ्त में ले लिया. आजाद नगर, थाना प्रभारी इंद्रेश त्रिपाठी के मुताबिक "हत्या के पीछे की वजह एक युवती के साथ मोनू और राजा के प्रेम संबंध हैं." (Murder in Love triangle in Indore) (Love between two youths and a woman) (youth lost his life in vain)