इंदौर। पहला मामला इंदौर के द्वारा छत्रीपुरा थाना क्षेत्र का है. छत्रीपुरा थाना प्रभारी पवन सिंघल के मुताबिक पुलिस ने एक ऐसे एलआईसी एजेंट को पकड़ा है, जिस पर 5000 का इनाम था. डेढ़ साल पहले उसके खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ था. एलआईसी के नाम पर एक बुजुर्ग से उसने 23 लाख की धोखाधड़ी की थी. आरोपी का नाम राजेश राठौर है और वह मूल रूप से शिवलोक कॉलोनी रंगवासा का है. उसके खिलाफ पिछले साल फरियादी कैलाश खंडेलवाल ने धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज कराया था. आरोपी से पूछताछ की जा रही है.

तेल की हेराफेरी का केस दर्ज : इंदौर के लसूड़िया थाना क्षेत्र का है लसूडिया पुलिस ने एक आईसर गाड़ी के चालक के खिलाफ लाखों रुपए के तेल की हेराफेरी के मामले में केस दर्ज किया है. लसूडिया थाना प्रभारी संतोष दूधी के मुताबिक तेल रुचि सोया पतंजलि फूड का था. आरोपी गाड़ी चालक को तेल पिपरिया ले जाना था. 5 दिन बाद भी वह नहीं पहुंचा. थाने में फरियादी वेदांत सोनी की शिकायत पर आईसर गाड़ी चालक विक्रम के खिलाफ अमानत में खयानत का मामला दर्ज किया गया.