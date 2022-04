इंदौर। इंदौर शहर के पबों में होने वाली नशाखोरी और अश्लील हरकतों और विवाद थमने का नाम नहीं ले रहे हैं. शुक्रवार रात को तुकोगंज थाना क्षेत्र के न्यू पलासिया क्षेत्र स्थित 56 दुकान के पास स्थित फोर मोर शॉट्स पब में मामूली बात पर विवाद हो गया, जहां फोर मोर शॉट्स पब के बाहर पहुंचे 4 युवक और 3 युवतियों का आपस में टकराने की बात पर विवाद हो गया था. वहीं घायल युवक ने आरोप लगाया है कि साहिल परिहार और रणवीर सिंह ने घायल युवक की बहन की टॉप उठाते हुए उसके साथ अश्लील हरकत की.

हथियार निकाल लिए, चाकू मारा : साहिल और रणवीर ने चाकू से हमला कर रिवाल्वर भी निकला ली थी, जब युवती के भाई ने विरोध किया तो साहिल और रणवीर ने उसके साथ मारपीट करते हुए चाकू मार दिया. साथ ही उस पर पिस्टल तक तान दी. हमलावरों में गुंडा राम उर्फ रणवीर सिंह खटीक, तपन रुणवाल, इरीश यादव, इसके अलावा पुलिस ने पब संचालक हैप्पी अली को भी पुलिस ने आरोपी बनाया है.

चलती ट्रेन में युवती से छेड़छाड़, विरोध करने पर ट्रेन से फेंक दिया बाहर, इलाज जारी

पुलिस ने दिया तर्क : वहीं, थाना प्रभारी कमलेश शर्मा ने बताया कि फोर मोर शॉट्स पब से कुछ लोग पार्टी करके बाहर निकल रहे थे. तभी युवती को टलला मारने के दौरान विवाद हो गया था. इस पर तुकोगंज पुलिस ने रणवीर की शिकायत पर नितेश, भावेश, नीलेश को गिरफ्तार कर लिया है. वहीं दूसरे पक्ष की तरफ से नंदनी नाम की युवती ने हरीश , तपन और हैप्पी पर मामला दर्ज करवाया है. पुलिस ने पब संचालक हैप्पी अली पर भी कई धाराओं में मामला दर्ज किया है, जिसकी गिरफ्तारी पुलिस द्वारा जल्द ही कि जाएगी. (Woman molested in pub in Indore) ( Attacked with knife at pub in Indore)