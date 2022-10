इंदौर। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कई मुद्दों पर भाजपा कांग्रेस को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है. शुक्रवार को अनुसूचित जाति मोर्चा की बैठक के दौरान भाजपा ने फिर कांग्रेस को पीएफआई का सहयोगी संगठन बताया है. इंदौर में आयोजित भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा की बैठक के बाद अजा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य ने राहुल की भारत जोड़ो यात्रा के सवाल पर पीएफआई और कांग्रेस को एक ही बताया है. indore political news, lal singh told congress and pfi same in indore

कांग्रेस और पीएफआई दोनों का एक ही काम: लाल सिंह आर्य ने कहा कि भले ही दो अलग-अलग संस्था हो, लेकिन दोनों के काम एक ही हैं. अचा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में कई ऐसे लोग शामिल हैं, जो देश विरोधी गतिविधियों में रहे हैं. उन्होंने कहा कि भारत तेरे टुकड़े होंगे बयान देने वाले कन्हैया कुमार यात्रा में राहुल के सहयोगी हैं. एक अन्य महिला जो पीएफआई के सदस्य होकर शाहीन बाग मामले में सक्रिय थी, वह भी अब राहुल के साथ है. इसके अलावा केरल में गाय को खाने वाले लोग भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा बने हुए हैं. आर्य ने कहा आज भले कांग्रेस किसी दलित को अध्यक्ष बनाने पर सहमत हो लेकिन यह वही कांग्रेस है, जिसने डॉक्टर अंबेडकर को दो-दो बार चुनाव हराने का पाप किया है.

भारत जोड़ो यात्रा पर लाल सिंह आर्य का निशाना

देश भर में बस्ती संपर्क अभियान किया प्रारंभ: कांग्रेस ने डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न नहीं दिया ना ही उनका तैलचित्र संसद में लगाया. यह सारी बातें दलित समाज ने देखी हैं, अब दलित समाज पढ़ा लिखा है, यही वजह है कि यूपी में बहुसंख्यक दलित समाज भाजपा के साथ खड़ा हुआ है. इस अवसर पर लाल सिंह आर्य ने कहा 17 सितंबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के उपलक्ष में मनाए जा रहे सेवा पखवाड़े से 26 नवंबर संविधान दिवस तक अनुसूचित जाति मोर्चा द्वारा देश भर में बस्ती संपर्क अभियान प्रारंभ किया गया है. इस अभियान को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने 17 सितंबर को करोल बाग दिल्ली से प्रारंभ किया था, अब तक 9000 अनुसूचित जाति की बस्तियों में संपर्क अभियान हो चुका है. हर बस्ती में 100 मतदाताओं पर अनुसूचित जाति मोर्चा के दो कार्यकर्ताओं को बूथ समिति में नियुक्त कर दिया गया है. साथ ही देश के 7500 छात्रावासों में भी संपर्क अभियान चलाया जा रहा है. इसके अलावा जिला स्तर पर कम से कम 25 अनुसूचित जाति के प्रबुद्ध लोगों से संपर्क और संवाद करने की योजना मोर्चा द्वारा बनाई गई है. इस महत्वकांक्षी योजना की राष्ट्रीय एवं प्रदेश स्तर पर टोलियां बनाई जा चुकी है. अब तक 871 जिलों में 5 लोगों की टोली भी बनाई जा चुकी है. ( indore political news) (lal singh told congress and pfi same in indore) (lal singh arya statement on bharat jodo yatra)