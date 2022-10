इंदौर। जिले की इंटेलिजेंस विंग ने पिछले दिनों मध्य प्रदेश एटीएस के एनआईए के साथ मिलकर संयुक्त ऑपरेशन चलाकर पीएफआई से जुड़े हुए कुछ कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया था. पकड़े गए आरोपियों से लगातार पूछताछ की जा रही है और इस दौरान देश के कई शहरों से संबंध पुलिस को मिले हैं. जिनकी बारीकी से जांच पड़ताल की जा रही है. आने वाले दिनों में कई और लोगों को गिरफ्तार करने की बात भी कही जा रही है. indore police action on pfi workers, intelligence wing collect information pfi members

महाराष्ट्र और दक्षिण भारत से निकले इंदौर PFI सदस्यों के संबंध: इंदौर इंटेलिजेंस विंग ने पिछले दिनों पीएफआई से जुड़े हुए 7 कार्यकर्ताओं को अपनी हिरासत में लिया था. वहीं उनके पास से विभिन्न तरह के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में मोबाइल फोन व अन्य सामान भी बरामद हुआ था. जब्त किए गए गैजेट्स की पुलिस द्वारा जांच पड़ताल की जा रही है. साथ ही पकड़े गए आरोपियों के जब संबंधों को पुलिस ने खंगाला तो इस बात की जानकारी मिली की पीएफआई के विभिन्न तरह के कार्यक्रम देशभर के विभिन्न शहरों में होते थे. प्रमुख तौर से इंदौर के पीएफआई के कार्यकर्ताओं के संबंध महाराष्ट्र के साथ ही दक्षिण भारत के विभिन्न शहरों से निकले हैं. वहीं राजस्थान के भी कुछ शहरों में आरोपियों का आना-जाना रहता था. वे वहां जाकर किन लोगों से मिलते थे, इसकी जानकारी जुटाई जा रही है.

जानकारी जुटा रही इंटेलिजेंस विंग

Indore Police Action: इन्दौर पुलिस ने पीएफआई के 75 कार्यकर्ताओं को किया चिंहित, केरल कनेक्शन खंगालने में जुटी इंटेलिजेंस विंग

हिरासत में लिए गए आरोपियों की संपत्तियों की जांच: वहीं आने वाले दिनों में इंदौर इंटेलिजेंस विंग के डीसीपी का कहना है कि मामले में काफी कुछ सामग्री पुलिस को मिली है और उनकी तफ्तीश की जा रही है. जिन आरोपियों को पकड़ा है उनकी निशानदेही पर कुछ और आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा. इसके अलावा हिरासत में लिए गए आरोपियों की संपत्ती की भी जानकारी खंगाली जा रही है. कई विभागों को उनकी अवैध संपत्तियों की जानकारी निकालने के लिए पत्र निकाला लिखा गया है. यदि आने वाले दिनों में किसी भी आरोपी की अवैध संपत्ति की जानकारी मिलती है तो उस पर अतिक्रमण की कार्रवाई भी की जाएगी. फिलहाल जिस तरह से इंटेलिजेंस विंग पीएफआई के विभिन्न कार्यकर्ताओं के बारे में जानकारी खंगाल रही है तो निश्चित तौर पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि आने वाले दिनों में इस पूरे मामले में कुछ और बड़े खुलासे इंदौर इंटेलिजेंस विंग द्वारा किए जा सकते हैं. (indore police action on pfi workers) (intelligence wing collect information pfi members) (nia action on pfi in indore)