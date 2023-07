इंदौर। क्या आप कल्पना करेंगे कि कोई तैराक अपनी रिले टीम के साथ लगातार महज 10 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान में 32 से 36 घंटे तक तैरकर 72 किलोमीटर की तैराकी कर सकता है. जी हां ग्वालियर के इंटरनेशनल पैरा स्विमर सत्येंद्र सिंह लोहिया इन दिनों वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर इंग्लिश चैनल पार कर रहे हैं. लंदन में उन्हें Gallievant boat swimming के साथ तैराकी के लिए अनुमति मिलते ही 18 जुलाई को लंदन के समय अनुसार सुबह 1.00 बजे उन्होंने इंग्लिश चैनल 2way की लगातार 72 किलोमीटर की तैराकी शुरू कर दी है.

इंग्लिश चैनल पार करेंगे पैरा स्वीमर सत्येंद्र सिंह

इंग्लिश चैनल two way पार कर बनेगा रिकॉर्डः सत्येंद्र सिंह लोहिया अपनी 6 सदस्य वाली टीम के साथ 72 किलोमीटर की दूरी को तय करने के लिए एक बार में 32 से 36 घंटे तक की तैराकी कर रहे हैं. यह पहला मौका है जब किसी भारतीय पैरा स्विमर द्वारा 10 से 12 डिग्री ठंडे पानी वाले इंग्लिश चैनल को 2way क्रॉस यानी लंदन से फ्रांस और फ्रांस से लंदन लगातार तैराकी करते हुए पार करने के लिए पैरा स्विमिंग कर रहा हो. तैराकी शुरू करने के पूर्व सत्येंद्र सिंह लोहिया ने बताया लंदन स्थित इंग्लिश चैनल दो देशों डोवर लंदन और ओडिंगम फ्रांस के बीच स्थित है, यह पहला मौका है जब किसी भारतीय रिले तैराकी टीम द्वारा इंग्लिश चैनल में 2 way साहसिक तैराकी की जा रही है. अगर सत्येंद्र सिंह लोहिया इंग्लिश चैनल को पार कर लेते हैं तो एशिया में यह हमारा रिकॉर्ड होगा, जिसमें किसी पैरा स्विमर ने इंग्लिश चैनल two way 72km पार किया है.

अंतर्राष्ट्रीय पैरा स्विमर सत्येंद्र सिंह लोहिया

रात में भी जारी रहेगी पैरा स्विमिंगः पैरा स्विमिंग एंड पायलटिंग फेडरेशन यूके की ओर से आयोजित इस इंटरनेशनल मैराथन स्विमिंग में सत्येंद्र के साथ पश्चिम बंगाल के तैराक रिमो साहा, हरियाणा के मनजीत सिंह और तेलंगाना के शिवा कुमार कसनूर रिले स्विमिंग में उनका साथ दे रहे हैं, जो उनके साथ रिले स्विमिंग कर रहे हैं. वहीं, उनके चीफ कोच विजय कुमार माइंडी और प्रणामी बरुआ हजारीका समेत प्रिया दास की टीम असिस्टेंट कोच और मेडिकल स्टाफ मोटर बोट में मौजूद रहकर पैरा स्विमिंग के दौरान रिलेटिव की निगरानी कर रहे हैं. मंगलवार से स्विमिंग शुरू करने से पहले सत्येंद्र ने बताया, ''पानी बहुत ठंडा है, लेकिन अपने देश और बुलंद इरादों के चलते वह इंग्लिश चैनल पार करेंगे.'' गौरतलब है विगत 6 जुलाई को सत्येंद्र भारत से रवाना होकर लंदन पहुंचे थे.

इंटरनेशनल पैरा स्विमर हैं सत्येंद्र सिंह: सत्येंद्र सिंह लोहिया इंदौर में जीएसटी विभाग में पदस्थ हैं जो मूल रूप से ग्वालियर के रहने वाले हैं. सत्येंद्र 2007 में तैराकी शुरू करने के बाद अब तक 7 नेशनल और 3 इंटरनेशनल पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप में भाग ले चुके हैं. उन्होंने अब तक नेशनल में करीब 20 मेडल जीते हैं, जिसमें 5 गोल्ड मेडल शामिल हैं, जबकि पहला इंटरनेशनल गोल्ड मेडल उन्हें 2017 में सिडनी में मिला था.

इसके अलावा 23 जून 2018 को लंदन में इंग्लिश चैनल रिले पार करने के बाद उन्होंने 2019 में यूएसए में कैटरीना चैनल पाकर दूसरी बड़ी उपलब्धि हासिल की थी, जिसके बाद 2020 में राष्ट्रपति द्वारा उन्हें तेनजिंग नोर्गे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था. सत्येंद्र के मुताबिक वह भारत के पहले दिव्यांग खिलाड़ी हैं जिन्हें यह सम्मान मिला था. इसी दौरान उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बुलाकर सम्मानित किया था. 2014 में मध्य प्रदेश का विक्रम अवार्ड मिलने के बाद उन्हें शासकीय सेवा में वाणिज्य कर विभाग में 2016 में पदस्थ किया गया था, वो फिलहाल इंदौर में कार्यरत हैं. हालांकि नए वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए वे पिछले 6 महीने से तैयारी कर रहे थे.