इंदौर। एक अभिनव पहल के तहत भारतीय प्रबंध संस्थान (आईआईएम) के विद्यार्थी इंदौर जिले के गांवों का भ्रमण करेंगे. वहां रहकर ग्रामीण विकास का पाठ समझेंगे और ग्रामीण विकास कार्यों की पद्धति को सीखेंगे. इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह से कलेक्टर कार्यालय में मुलाकात के पश्चात आईआईएम के विद्यार्थी गांवों की ओर रवाना हुए.

गांवों में रहेंगे नौ दल: आईआईएम के 56 विद्यार्थी 6 दलों में नौ गांवो में रहेंगे. वह 4 दिनों तक गांव में ही रुकेंगे व ग्रामीण विकास कार्यों को नजदीक से देखेंगे, समझेंगे और सीखेंगे. इस अवसर पर आयोजित बैठक में कलेक्टर मनीष सिंह ने कहा कि इंदौर जिले में ग्रामीण विकास कार्यों का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है. जिले में प्रमुख रूप से जल जीवन मिशन और प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत कार्य हो रहे हैं. इन कार्यों से ग्रामीण जनजीवन में बेहतर सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहा है. आप भी इस बदलाव को देखें, समझे और सीखें. उन्होंने कहा कि जिले में स्वच्छता और जल संरक्षण और संवर्धन के कार्य भी प्राथमिकता से कराए जा रहे हैं.

जल जीवन मिशन से एक बड़ा बदलाव आया है. अब हर घर में नल के माध्यम से शुद्ध जल की आपूर्ति होने लगी है. उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि लीक से अलग हटकर सोचें, उसे कार्य रूप में परिणित करें. यही आगे बढ़ने का मुख्य आधार है. बैठक में जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी वंदना शर्मा, परियोजना अधिकारी अनिल पवार सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे.