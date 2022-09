इंदौर। कृमि दिवस को जन आंदोलन बनाते हुए इंदौर में एक साथ यहां 7 लाख बच्चों को कृमि की दवाई पिलाई जाएगी. इस रोचक दवाई लेने की प्रक्रिया में शहर के तमाम शासकीय एवं निजी स्कूल शामिल होंगे. जो दिन भर में हर स्कूल के बच्चों को दवाई पिलाने में जुड़ेंगे. कृमि दिवस पर दवा खिलाने का यह कार्यक्रम हर साल आयोजित किया जाता है. लोगों को डिवर्मिंग के महत्व के बारे में जागरूक करने के लिए कृमि मुक्ति दिवस (Deworming Day) मनाया जाता है. National Deworming Day, Indore 7 lakh children will be given medicine

1 से 19 साल के बच्चों को खिलाई जाएगी दवा: दरअसल मध्यप्रदेश में 13 सितंबर को प्रदेश व्यापी राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया जा रहा है. जिसमें 1 साल से 19 वर्ष तक के बच्चों को कृमि नाशक दवाई दी जाएगी. जिसमें 7 लाख बच्चों को कृमि दवाई खिलाने का लक्ष्य रखा गया है. जिला टीकाकरण अधिकारी तरुण गुप्ता ने बताया यह एक्टिविटी एक दिन की रहेगी. जिसमें इंदौर जिले के सभी प्राइवेट सरकारी अनुदान प्राप्त शिक्षक संस्थानों में जाकर कृमि नाशक दवाई का डोज खिलाया जाएगा. वहीं जो बच्चे किसी कारण स्कूल छोड़ चुके हैं, उन्हें भी आंगनबाड़ी के माध्यम से घर जा जाकर कृमि नाशक दवाई खिलाई जाएगी.

बच्चों को खिलाई जाएगी कृमि नाशक दवा

टीकमगढ़ जिले में लाखों बच्चों को खिलाई जाएगी कृमि नाशक दवा

7 लाख बच्चों को दवा खिलाने का लक्ष्य: शेष बचे बच्चों को 16 सितंबर को संयुक्त कृमिनाशक दवाई खिलाई जाएगी. डॉ तरुण गुप्ता ने बताया कि बच्चों में इस बीमारी की समस्या सामान्य तौर पर देखी जाती है, जिससे उनके विकास, वजन में कमी हो जाती है. साथ ही खून की कमी की कमी हो जाती है. इस को ध्यान में रखते हुए हर साल प्रदेशव्यापी अभियान चलाया जाता है. इसमें 1 साल से 19 साल के करीब 7 लाख बच्चों को बच्चों को कृमि मुक्ति दवाई खिलाने का लक्ष्य रखा गया है.(National Deworming Day) (Indore 7 lakh children will be given medicine) (Deworming Day on 13 September in Indore)