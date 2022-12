इंदौर। नृत्य के जरिए अभिव्यक्ति का सदियों से सशक्त माध्यम रहा कथक नृत्य अब देश के बड़े घटनाक्रमों को भी संगीत और नृत्य के जरिए प्रस्तुत करने का माध्यम भी बन रहा है. दरअसल इसकी शुरुआत की है इंदौर की विख्यात कत्थक नृत्यांगना डॉ. रागिनी मक्खर और उनकी टीम ने. जो अब कत्थक और संगीत के जरिए ना केवल राष्ट्रीय आपदाओं को प्रस्तुत कर रही हैं, बल्कि ऐसे तमाम घटनाक्रमों में हीरो बनकर उभरे लोगों के प्रति भी संवेदनाएं व्यक्त कर रही हैं. यह सब वह अपने खास तरह के नृत्य के जरिए कर रहीं हैं. (dr ragini makkhar presenting country calamities in new dance style)

26/11 प्रस्तुति पर भावुक हुए दर्शकः सबसे प्राचीन नृत्य शैली माने जाने वाला कत्थक अब आधुनिक दौर में भी संगीत और नृत्य के जरिए देश के बड़े घटनाक्रमों को बेजोड़ तरीके से प्रस्तुत करने का प्रखर माध्यम बन रहा है. कत्थक में घटनाक्रमों की संगीतमय प्रस्तुति का अनूठा प्रयोग इंदौर के नादयोग नृत्य समूह द्वारा किया जा रहा है. यह अद्भुत प्रयोग डॉक्टर रागिनी मक्खर एवं उनके नृत्य समूह के जरिए शुरू किया गया है. हाल ही में ऐसे ही एक नृत्य की प्रस्तुति 26 /11 के आतंकी हमले को लेकर हुई तो कई दर्शक इस प्रयोग को लेकर बहुत भावुक हो गए थे. (on 26/11 audience was emotional at performance) (dr ragini makkhar presenting new dance style)

संगीत और नृत्य अभिव्यक्ति का प्रखर माध्यमः इन प्रयोगो को लेकर नादयोग टीम का मानना है कि संगीत और नृत्य अभिव्यक्ति का ऐसा प्रखर माध्यम है जो हर व्यक्ति पर गहरी छाप छोड़ता है. इसलिए देश में जो परेशानियां लोगों के सामने आई उन्हें अब कत्थक नृत्य के जरिए प्रस्तुत किया जा रहा है. डॉक्टर रागिनी मक्खर का कहना है कि ना केवल 26/11 का आतंकी हमला बल्कि कोरोना में जिस तरह लोग संक्रमण का शिकार हुए. ऐसे घटनाक्रमों को भी अब उनकी कत्थक टीम द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है. उनकी यह नृत्य प्रस्तुतियां न केवल मध्यप्रदेश बल्कि देशभर में पसंद की जा रही हैं. (Music dance are powerful means of expression)

इंडिया गॉट टैलेंट की विनर हैं डॉ. रागिनीः इंदौर की कत्थक नृत्यांगना अपने कत्थक में तरह-तरह के प्रयोग करने को लेकर मशहूर हैं. उन्हें इंडियाज गॉट टैलेंट में भी सम्मानित किया गया था. इसके अलावा डांस वर्ल्ड का विनर के सम्मान से उन्हें इटली एवं बुल्गारिया में सम्मानित किया जा चुका है. डॉक्टर रागिनी यूनेस्को की सदस्य भी हैं. और मध्यप्रदेश रत्न अलंकरण से भी सम्मानित की जा चुकी हैं. उनका कथक नृत्य ग्रुप नादयोग प्रदेश का सबसे चर्चित कथक नृत्य समूह है. जिसकी प्रस्तुतियां अब देश और दुनिया में अपने खास तरह के कत्थक नृत्य शैली और संगीत के कारण हो रही हैं. (ragini is winner of India got talent)