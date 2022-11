इंदौर। इंदौर के तेजाजी नगर थाना क्षेत्र में मौजूद स्काईलाइन होटल में मशहूर रैपर किंग का शो का आयोजन था. उस शो में अंदर जाने और एक युवती के चलते बीजेपी नेता के लड़के ने जमकर उत्पात मचाते हुए मारपीट कर चाकूबाजी की घटना को अंजाम दिया. फिलहाल घटना से संबंधित सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल हो रहा है.इस घटना पर एक शिकायती आवेदन भी थाने पर दिया है. (indore hungama bjp leader sons) (bjp leader sons create ruckus in rapper king show) (kings show canceled due to ruckus)

बवाल के चलते किंग का शो रद हुआः भाजपा नेता गोलू शुक्ला के बेटों का नाम आए दिन किसी न किसी विवाद में सामने आता रहता है. इसी कड़ी में बीजेपी नेता गोलू शुक्ला के बेटे तेजाजी नगर थाना क्षेत्र में मौजूद एक रिसोर्ट में मुंबई के रैपर किंग अर्पण कुमार का लाइव शो देखने के लिए पहुंचे थे. इस शो में गोलू शुक्ला के बेटे भतीजे और उनके साथियों ने जमकर बवाल किया. चाकूबाजी और मारपीट भी की. जिसके चलते इस पूरे आयोजन को निरस्त करना पड़ा.पूरी घटना इंदौर के तेजाजी नगर थाना क्षेत्र के बाईपास पर स्काइ लाईन की है.

अंदर जाने से रोकने पर हुआ हंगामाः बीजेपी के पूर्व युवा मोर्चा अध्यक्ष गोलू शुक्ला शुक्ला के लड़के रुद्राक्ष शुक्ला, अजनेश शुक्ला भी उक्त कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पहुंचे, लेकिन उन्हें अंदर जाने नहीं दिया गया. इसके बाद उन्होंने वहां पर उत्पात मचाते हुए तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी. लोगों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो उनके साथ भी मारपीट की. घटना को लेकर यह कयास लगाए जा रहे हैं कि पूरा विवाद एक लड़की को लेकर हुआ है. जिस लड़की को लेकर विवाद की बात सामने आ रही है, वह लड़की पहले बीजेपी नेता गोलू शुक्ला के बेटे रुद्राक्ष की दोस्त थी. किन्हीं कारणों के चलते उसने रुद्राक्ष का साथ छोड़ दिया और किसी दूसरे युवक के साथ कार्यक्रम में भाग लेने पहुंची थी. इसी बात की जानकारी जब रुद्राक्ष को लगी तो रुद्राक्ष अपने अन्य साथियों और भाई के साथ वहां पर पहुंचा और जमकर उत्पात मचाते हुए तोड़फोड़ कर डाली.

पुलिस ने अभी तक नहीं लिया कोई एक्शनः इस कार्यक्रम का आयोजन पूर्व बीजेपी विधायक मनोज पटेल के लड़के एवं महेश्वर के पूर्व बीजेपी विधायक राजकुमार मेव के लड़के के द्वारा किया गया था. जिस युवक की पिटाई हुई उसने थाने में आवेदन भी दिया है.राजनीतिक दबाव के चलते पुलिस ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया. फिलहाल एक ओर तो पुलिस शांति व्यवस्था और मारपीट और तोड़फोड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कर रही है. पूरे मामले में अब पुलिस किस तरह की कार्रवाई करती है यह देखने लायक रहेगा.