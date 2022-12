इंदौर। स्वच्छथा में नंबर वन और स्मार्टसिटी इंदौर की स्मार्ट लुटेरी दुल्हन और उसके गिरोह ने राजस्थान के दो दूल्हों को अपना शिकार बनाया. उसने लाखों रुपए ठगी की वारदात को अंजाम दिया. शिकायत के बाद पुलिस ने धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज कर गिरोह के दो सदस्यों को गिरफ्तार किया है. वहीं लुटेरी दुल्हन उसके अन्य साथियों की तलाश में पुलिस जुटी है. (Robber bride cheated 2 grooms worth lakhs)

दूल्हों को लाखों का चूना लगाकर रफू चक्कर हुई लुटेरी दुल्हन

मंदिर में दूल्हे को छोड़कर भाग गई दुल्हनः जानकारी के मुताबिक भंवरकुआं थाना क्षेत्र के नानक नगर में रहने वाली लुटेरी दुल्हन और उसकी गैंग ने राजस्थान के दो युवकों को शादी के जाल में फंसाकर धोखाधड़ी को अंजाम दिया. राजस्थान में रहने वाले धनाराम पटेल अपने विवाह के लिए एक दुल्हन ढूंढ रहे थे. तभी उनका फोन पर महेंद्र यादव नामक व्यक्ति संपर्क हुआ. उसने अपना रिश्तेदार बताकर इंदौर में रहने वाली शिवानी और उसके माता-पिता प्रमिला यादव और अभिषेक यादव से मुलाकात कराई. इसके बाद धनाराम को कोर्ट ले जाकर फर्जी एग्रीमेंट पर शादी कराई. इसके पश्चात दूल्हे धनाराम और दुल्हन शिवानी को खजराना मंदिर ले गए. इस दौरान अचानक शिवानी दूल्हे को छोड़कर भाग खड़ी हुई. (Bride ran away leaving groom in temple)

फर्जी जमानतदारों के खिलाफ इंदौर क्राइम ब्रांच, कोर्ट ने दी दो दर्जन लोगों की लिस्ट

शिवानी निकली मीनाक्षी और पति बना था भाईः अचानक हुए इस घटनाक्रम से धनाराम हक्का-बक्का रह गया. इसके बाद धनाराम ने शिवानी को काफी ढूंढने का प्रयास किया लेकिन वह कहीं नहीं मिली. जब घर जाकर देखा तो वहां पर न तो दुल्हन की मां प्रमिला थी और न ही दुल्हन के पिता अभिषेक यादव. धनालाल से शादी के नाम पर लगभग 1 लाख 90 हजार रुपए दुल्हन शिवानी के भाई राजू ने लिए थे. अपने साथ हुई ठगी की जानकारी के बाद फरियादी ने शिकायत थाने पर की. जानकारी मिली कि जिस दुल्हन को वह शिवानी समझ रहा था वह फर्जी थी. उसके माता-पिता प्रमिला और अभिषेक भी फर्जी निकले. यह सारा जाल उस लुटेरी दुल्हन का ही बिछाया हुआ था. गिरोह इससे पहले भी राजस्थान के एक व्यापारी विनोद कुमार जैन से दो लाख 50 हजार रुपए की ठगी की वारदात कर चुका था. वही शिवानी जो दुल्हन थी, और जिस राजू को अपना भाई बता रही थी, वह शिवानी का भाई नहीं उसका पति था. इतना ही नहीं शिवानी का असली नाम मीनाक्षी है. इस घटना के बाद प्रमिला और रवि नामक व्यक्ति को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है. वही गिरोह के अन्य सदस्यों सहित दुल्हन की तलाश में पुलिस जुटी है. (Shivani turns out to be Meenakshi) (Meenakshi husband turns out to be her brother)