इंदौर। मल्हारगंज पुलिस ने बिजली उपकरण कारोबारी की शिकायत पर रायपुर की कंपनी और इंदौर में मौजूद कंपनी के अफसरों के खिलाफ धोखाधड़ी की धाराओं में केस दर्ज किया है. आरोप है कि पैसा लेने के बावजूद सामान सप्लाई नहीं किया गया. थाना प्रभारी राहुल शर्मा के मुताबिक फरियादी अतुल जैन की शिकायत पर गोपाल, निलेश, संजय और अशोक, शुभाशीष व देवव्रत के खिलाफ केस दर्ज किया है.

Crime News इंदौर में दो और हुईं धोखाधड़ी, पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की, जाने कैसे ठगा

एक लाख रुपए जमा किए : रायपुर स्थित मेलकाम इलेक्ट्रिकल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ केस दर्ज किया गया है. शिकायत में कहा गया है कि बिजली उपकरण खरीदने का सौदा किया था. इसके लिए एक लाख रुपए दे दिए थे. बाकी तीन लाख रुपये माल की डिलीवरी के बाद देने का करार हुआ था. आरोपी ने डेढ़ साल पहले वादा किया लेकिन आज तक माल नहीं दिया और न ही राशि वापस कर रहा है. (Indore Fraud Case) (Took amount not give goods) (case against company directors)