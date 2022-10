इंदौर। महिला संबंधी अपराध के ग्राफ में जिले में लगातार बढोत्तरी हो रही है. आये दिन देश और प्रदेश से महिलाओं के साथ अपराध की घटनाएं सुनने मिलती हैं. वहीं ऐसा ही एक मामला इंदौर से सामने आया है, जहां महिला के साथ दुष्कर्म हुआ है. पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने कथित पत्रकारों सहित चार लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है. पुलिस मामले की जांच में जुट गई है. (indore crime news) (indore rape news) (woman raped by three men in indore) (accused threatened woman to kill her children)

डरा-धमका कर किया रेप: मामला इन्दौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र का है. बाणगंगा पुलिस ने युवती से रेप के मामले में दंपति और पत्रकारों के खिलाफ केस दर्ज किया है. आरोपी युवक डरा धमकाकर युवती का शोषण कर रहा था. उसकी पत्नी ने भी बच्चों को मारने की धमकी दी थी तो वहीं कथित पत्रकार बदनाम करने की धमकी भी पीड़िता को दे रहा था. बाणगंगा थाना प्रभारी राजेंद्र सोनी के मुताबिक आरोपी का नाम प्रीतम पाल, उसकी पत्नी पायल, कथित पत्रकार आशीष चौहान और राकेश परमार हैं. पीड़िता भागीरथ पुरे की रहने वाली है. उसने बताया कि आरोपी प्रीतम लगातार डरा धमका कर उसके साथ गलत हरकत कर रहा था.

महिला से मारपीट के बाद युवक ने घर में घुसकर दी दुष्कर्म की धमकी, पीड़िता ने एसपी से लगाई न्याय की गुहार

पुलिस ने दर्ज किया मामला: उसने रिपोर्ट दर्ज करवाने की बात कही तो उसकी पत्नी ने पीड़िता के बच्चों को मारने की धमकी भी दी. वहीं दोनों कथित पत्रकारों ने मीडिया कर्मी बनकर पीड़िता का पक्ष जाना बाद में पैसे की मांग करने लगा. पुलिस मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच कर रही है.(indore crime news) (indore rape news) (woman raped by three men in indore) (accused threatened woman to kill her children)