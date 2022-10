इंदौर। जिले में बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं. इसी कड़ी में इंदौर के लसूड़िया थाना क्षेत्र में एक व्यापारी को बदमाशों ने निशाना बनाते हुए उसके हाथों से लाखों रुपए से भरे बैग को छीन कर फरार हो गए. फिलहाल पूरे मामले में पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है. (indore crime news) (robbery from businessman in indore) (miscreants ran away businessman bag)

व्यापारी से हुई लूट: घटना इंदौर के लसूड़िया थाना क्षेत्र की है. लसूड़िया पुलिस को एक व्यापारी ने शिकायत दर्ज करवाई कि वह अपनी दुकान से घर की ओर लौट रहा था. तभी उसे कुछ बदमाशों ने सुनसान इलाके में रोका और उसके पास जो एक बैग था. उसे छीन कर फरार हो गए. बताया जा रहा है कि बैग में लाखों रुपए रखे हुए थे. संभवत जो व्यापारी अपनी दुकान से घर के लिए निकला तो बदमाशों ने उसकी रेकी की. जैसे ही व्यापारी सुनसान इलाके में पहुंचा उसे रोककर उसके हाथ में मौजूद बेग उससे छीन कर फरार हो गए. व्यापारी की शिकायत पर लसूड़िया पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है.

Bhind Loot Case: लुटेरों का खतरनाक गैंग! एक्सक्यूज मी कह लिफ्ट लेते, फिर लोगों को लूटते, कई राज्यों में सक्रीय

पुलिस ने दर्ज की शिकायत: वहीं बदमाशों ने ऐसी जगह पर वारदात को अंजाम दिया जहां पर सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे थे. इसी का फायदा उठाकर बदमाश फरार हो गए. वहीं अब देखना होगा कि पुलिस इस पूरे मामले में कब तक आरोपियों को गिरफ्तार करती है, लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरह से इंदौर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में लगातार आपराधिक घटनाओं में इजाफा हो रहा है. उससे पुलिस कमिश्नर सिस्टम प्रणाली पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं. (indore crime news) (robbery from businessman in indore) (miscreants ran away businessman bag)