इंदौर। ऑनलाइन तरीके से धोखाधड़ी की वारदातों में लगातार इजाफा हो रहा है. इंदौर के परदेशीपुरा थाना क्षेत्र में रहने वाले एक कारोबारी के साथ लाखों की ऑनलाइन ठगी हो गई. कोरोबारी के खाते से ठगों नें रातो-रात पैसे उड़ा दिए. 2 महीने पहले हुई धोखाधड़ी के मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर कर जांच शुरू कर दी है. परदेसीपुरा थाना प्रभारी पंकज द्विवेदी ने बताया कि फरियादी सौरभ जैन की शिकायत पर अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज कर काफी बारीकी से जांच पड़ताल शुरू कर दी है. (indore cyber crime)

इंदौर में कारोबारी हुआ ऑनलाइन धोखाधड़ी का शिकार

जानकारी के मुताबिक फरियादी सौरभ जैन की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है. सौरभ ने बताया कि लगभग 2 महीने पहले रात 11:00 बजे अचानक उन्हें अलग-अलग मैसेज मोबाइल पर आना शुरू हुए, ओटीपी भी आए और खाते से लगभग 1 लाख रूपए निकल गए. जिसके बाद उन्होंने तुरंत अपने एटीएम और डेबिट कार्ड को ब्लॉक भी करवाया. मामले की शिकायत की जांच के बाद 2 महीने बाद इस पूरे मामले में केस दर्ज हुआ है. (online fraud in indore)

समय- समय पर जारी की जाती है एडवाइजरी: राज्य साइबर सेल के द्वारा ऑनलाइन ठगी की वारदातों को देखते हुए समय-समय पर एडवाइजरी भी जारी की जाती है लेकिन उसके बाद भी अपराधी अलग-अलग तरह से लोगों को अपने झांसे में ले लेते हैं. लोगों को साइबर सेल की एडवायजरी को संजीदगी से लेते हुए अनुसरण करना चाहिए. (how to avoid online fraud) (indore crime news) (mp news) (online fraud with businessman in indore)