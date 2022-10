इंदौर। नगर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में लगातार चोरी की वारदात सामने आ रही हैं. इसी कड़ी में चोरों ने चंदन नगर थाना क्षेत्र में रहने वाले हाईकोर्ट एडवोकेट के घर को निशाना बनाया. चोर उनके घर से सोने-चांदी के जेवर और नकदी लेकर फरार हो गए. फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले में प्रकरण दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है. पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा.

हाईकोर्ट एडवोकेट के सूने घर को चोरों ने बनाया निशाना

दीपावली मनाने दूसरे घर गए थे फरियादी: घटना इंदौर के चंदन नगर थाना क्षेत्र के स्कीम नंबर 71 की है. यहां रहने वाले हाईकोर्ट एडवोकेट दीपावली के त्यौहार पर इंदौर में ही अपने दूसरे घर गए थे. इसी बीच चोर घर का ताला तोड़कर अंदर दाखिल हो गए और सोने चांदी के जेवरात सहित लाखों रुपये पर हाथ साफ कर फरार हो गए. जब एडवोकेट घर लौटे तो देखा कि घर का ताला टूटा हुआ था. अंदर सारा सामान बिखरा हुआ था, अलमारी में रहे जेवर और पैसे गायब मिले. इसके बाद उन्होंने पूरे मामले की सूचना चंदननगर पुलिस को दी.

फरियादी को फर्नीचर कारीगरों पर शक: चंदननगर पुलिस ने चोरी का प्रकरण दर्ज कर लिया है. पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के आधार पर चोरों की तलाश में जुटी हुई है. फरियादी एडवोकेट ने बताया कि उनके घर में फर्नीचर का काम चल रहा था, उन्हें शक है कि फर्नीचर का काम करने वालों ने ही चोरी की वारदात को अंजाम दिया है. जिस तरह से चोरी की वारदातों में इजाफा हो रहा है उससे पुलिस कार्यप्रणाली पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं.

