मात्र 60रु की शराब के लिए दोस्त की हत्या

इंदौर। स्मार्टसिटी इंदौर में 60 रुपये के शराब के क्वार्टर के लिए दोस्त ने अपने ही दोस्त को डंडे से सिर में वार कर मौत के घाट उतार उतार दिया. इतना ही नहीं शव की पहचान छिपाने के लिए आरोपी ने शव को जला दिया. पुलिस ने बमुश्किल अर्धजले शव की पहचान कर आरोपी दोस्त को गिरफ्तार कर लिया है. (Friend murdered for only 60 rupees liquor)

सीसीटीवी के आधार पर आरोपी को पहचानाः मिली जानकारी के अनुसार मामला आजाद नगर थाना क्षेत्र के तीन इमली ब्रिज के नीचे का है. जहां दो दिन पहले पुलिस को एक अर्धजली अवस्था में लाश मिली थी. पीएम रिपोर्ट के आधार पर मृतक के सिर में गंभीर घाव थे. पुलिस ने मृतक की पहचान इरफान निवासी खजराना के रूप की थी. पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मृतक के दोस्त सुंदरलाल को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की तो पूरे मामले का खुलासा हुआ. (Dead body was burnt to hide the identity) (Identified accused on the basis of cctv)

शराब पीने के दौरान हुआ था विवादः आरोपी ने बताया कि दोनों शराब पीने बैठे हुए थे. इसी दौरान शराब को लेकर विवाद हो गया. 60 रुपये के शराब के क्वार्टर को लेकर हुए विवाद के बाद सुंदरलाल ने इरफान के सिर पर डंडे से वारकर उसे मौत के घाट उतार दिया था. घबराए आरोपी सुंदरलाल ने मृतक की पहचान छिपाने के लिए उसे आसपास पड़े कचरे से शव को जलाकर फरार हो गया था. मामले में पुलिस ने पहचान के बाद आरोपी सुंदरलाल को गिरफ्तार कर लिया है.आरोपी के पास से हत्या में इस्तेमाल किया गया डंडा भी बरामद किया है. (Controversy happened while drinking alcohol)