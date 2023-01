राजस्थान से जुड़े हैं ड्रग्स तस्कर के तार

इंदौर। इंदौर क्राइम ब्रांच ने पिछले दिनों ड्रग तस्करी के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया था. वहीं पकड़े गए आरोपी से पुलिस लगातार पूछताछ करने में जुटी हुई है और इस दौरान कई तरह की जानकारी पुलिस को मिली है.आने वाले दिनों में पुलिस इस पूरे मामले में कुछ और आरोपियों को गिरफ्तार करने की बात कर रही है.आरोपी के द्वारा ड्रग तस्करी के लिए बच्चों की गैंग बनाई गई थी. उन्हीं के माध्यम से वह ड्रग तस्करी का गोरखधंधा कर रहा था.(Drug smugglers are connected to rajasthan)

5 लाख की ड्रग्स बरामदः जानकारी के अनुसार इंदौर क्राइम ब्रांच ने पिछले दिनों जराउद्दीन नामक एक ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया था.पकड़े गए आरोपी के पास से 90 ग्राम एमडी ड्रग्स भी बरामद की थी. जिसकी कीमत तकरीबन 5 लाख रुपये थी.पकड़े गए आरोपी से इंदौर क्राइम ब्रांच लगातार पूछताछ करने में जुटी हुई है. प्रारंभिक पूछताछ में यह बात सामने आई कि आरोपी ने ड्रग तस्करी करने के लिए छोटे बच्चों का उपयोग किया था. छोटे बच्चों के माध्यम से वह विभिन्न जगहों पर ड्रग तस्करी करवा रहा था. साथ ही इस मामले में आरोपी के द्वारा ऐसे युवकों को भी निशाना बनाया जाता था. जिनके पास किसी तरह का कोई काम धंधा नहीं होता था. जराउद्दीन के तार राजस्थान तक से जुड़े हुए हैं. (Drugs worth 5 lakh recovered)

गैंग में शामिल किए जाते थे नशे के लती बच्चेः आरोपी उन्हीं को अपने धंधे में शामिल करता था, जिन्हें पहले ही नशे की आदत रहती थी. पहले आरोपी उन लोगों को फ्री में ड्रग्स उपलब्ध करवाता था और फिर उन्हें ड्रग तस्करी करने के लिए मजबूर कर देता था. प्राथमिक तौर पर कुछ लोगों की जानकारी इंदौर क्राइम ब्रांच को मिली थी. आने वाले दिनों में और भी आरोपियों को भी पकड़ने की बात कही जा रही है. यह जानकारी भी सामने आई है कि पकड़ा गया आरोपी एमडी एवं अन्य ड्रग्स को राजस्थान सहित अन्य क्षेत्रों से लेकर आता था और उसे इंदौर सहित अन्य जगह पर सप्लाई कर देता था. (Used to get paddling done by gang of children) (Drug addicted children were included in gang)

पुलिस कर चुकी अब तक 50 को गिरफ्तारः जानकारी के मुताबित प्रारंभिक तौर पर पुलिस राजस्थान सहित अन्य जगह पर भी दबिश दे सकती है. कुछ अन्य आरोपियों को भी इस मामले में गिरफ्तार कर सकती है. इंदौर क्राइम ब्रांच का दावा है कि पुलिस ने ड्रग तस्करी के मामले में 50 से अधिक आरोपियों को अभी तक गिरफ्तार किया है. इस अभियान के तहत करोड़ों रुपए की ड्रग्स भी बरामद की है. अभी तक जितने भी आरोपियों को पुलिस ने ड्रग्स के मामले में गिरफ्तार किया है. उस मामले में भी उनसे जुड़े हुए कई ड्रग्स तस्करों पर भी पुलिस ने कार्रवाई की है. फिलहाल जिस आरोपी जराउद्दीन को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. उसके भी पूरे गैंग के बारे में पुलिस जानकारी जुटा रही है. आने वाले दिनों में कुछ और आरोपियों को गिरफ्तार करने की बात कही जा रही है. (Police has arrested 50 so far)