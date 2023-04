इंदौर। शहर में आत्महत्या के मामलों में लगातार इजाफा होता जा रहा है, इसी कड़ी में इंदौर के भवरकुआं थाना क्षेत्र में रहने वाली एक युवती ने भी अपने ही घर में आत्महत्या कर ली. पुलिस ने घटनास्थल से एक सुसाइड नोट भी जब्त किया है और उसी के आधार पर जांच पड़ताल की जा रही है. बताया जा रहा है कि छात्रा डिप्रेशन में चल रही थी, शायद इसी वजह से उसने ये आत्मघाती कदम उठाया होगा.

डिप्रेशन में चल रही छात्रा ने की सुसाइड: घटना इंदौर के भवर कुआं थाना क्षेत्र की है, जहां की रहने वाली छात्रा ने अपने ही घर में सुसाइड कर ली. बताया जा रहा है कि छात्रा एक्रोपोलिस कॉलेज से बीएससी की पढ़ाई कर रही थी और संभवत परीक्षा में पेपर खराब होने के चलते पिछले कुछ दिनों डिप्रेशन में चल रही थी. घटना के समय घर में मौजूद परिवार के सदस्य अपने काम में जुटे हुए थे, तो वहीं छात्रा अपने कमरे में अकेली थी. घटना के बाद जब छात्रा को परिजन किसी काम से बुलाने गए तो देखा कि उसने आत्महत्या कर ली है. इसके बाद पूरे मामले की सूचना परिजनों ने पुलिस को दी और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए इंदौर के जिला हॉस्पिटल पहुंचाया.

मामले की जांच में जुटी पुलिस: फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है. जांच के दौरान पुलिस को एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें छात्रा ने लिखा कि "Dear Papa I am Sorry.. I Know आपकी बेटी बहुत स्ट्रांग है, पर आपकी बेटी हार गई पापा." फिलहाल पुलिस ने सुसाइड नोट और मृतका का मोबाइल जब्त कर लिया है, वहीं परिजनों के बयानों के आधार पर जांच पड़ताल की जा रही है.