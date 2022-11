इंदौर। कुछ समय पूर्व राजेंद्र नगर क्षेत्र के एक निजी कॉलेज में रिटायर्ड फ्लाइंग अधिकारी को वीडियो भेज कर ब्लैकमेल किया गया था, जिससे परेशान होकर अधिकारी ने अपने क्वार्टर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी. उसके बाद पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू की, शुरुआती जांच में अधिकारी के मोबाइल में एक महिला के नाम से नंबर मिला था. जांच के बाद पुलिस ने काफी दिनों तक राजस्थान में डेरा डाले रखा और भरतपुर से चार आरोपियों को गिरफ्तार किया.

ब्लैकमेल करने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार

आरोपियों के पास से मोबाइल बरामद: रिमांड के दौरान आरोपियों ने बताया कि उन्होंने ही अधिकारी को वीडियो भेज ब्लैकमेल किया था, पुलिस ने आरोपियों के पास से मोबाइल भी बरामद कर लिया है. आरोपियों ने बताया कि उसके अलावा चार साथी और हैं जो इस पूरे काम में शामिल थे, राजेन्द्र नगर पुलिस अब उन चारों आरोपियों की तलाश में जुटी है. पुलिस का कहना है कि जल्द ही इस पूरे मामले में बड़े खुलासे हो सकते हैं.

Indore Sextortion Gang सेक्सटॉर्शन कर ब्लैकमेल करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, राजस्थान से 4 आरोपी गिरफ्तार, जानें कितने बने शिकार

जबलपुर में 2 दिवसीय स्टेट कंसल्टेशन का मंथन: मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की किशोर न्याय समिति एवं पॉक्सो समिति द्वारा 2 दिवसीय स्टेट कंसल्टेशन मंथन का शुभारंभ शनिवार को हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रवि विजय मलिमठ द्वारा किया गया. कार्यक्रम में सालसा के कार्यपालक अध्यक्ष व जस्टिस शील नागू, जस्टिस सुजय पॉल, अध्यक्ष किशोर न्याय समिति मप्र उच्च न्यायालय, जस्टिस अरविंद सहित कई लोग मौजूद रहे. कार्यक्रम के शुभारंभ में चीफ जस्टिस रवि मलिमठ द्वारा अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा गया कि नेशनल क्रइम डाटा ब्यूरो के आकड़ों के अनुसार बच्चों के विरुद्ध निरंतर बढ़ रहे अपराध चिंताजनक हैं, एवं पॉक्सो एक्ट 2012 के प्रभावी क्रियान्वयन आवश्यक है. अधिकतर मामलों में अपराधी बच्चों के रिश्तेदार अथवा परिचित ही होते हैं. कार्यक्रम के शुभारंभ के पश्चात जस्टिस पॉल द्वारा कार्यक्रम का परिचय एवं स्वागत उद्बोधन दिया गया. इसके पश्चात चीफ जस्टिस एवं उपस्थित अतिथियों द्वारा किशोर न्याय समिति मप्र उच्च न्यायालय की वेबसाइट लांच की गई. 2 दिवस तक चलने वाले उक्त कंसल्टेशन में पॉक्सो केस के पीड़ितों का पुनर्वास एवं एकीकरण, रोकथाम के उपाय प्रैक्टिस सहित कई विषयों पर सत्रों का आयोजन किया जाएगा. स्टेट कंसल्टेशन मंथन पॉक्सो एक्ट 2012 के प्रभावी क्रियान्वयन एवं पूर्व कार्य योजना की समीक्षा के साथ-साथ भविष्य की प्रभावी कार्य योजना भी तैयार की जाएगी. (2 day State Consultation brainstorming in Jabalpur)

