इंदौर। इंदौर क्राइम ब्रांच को मुखबिर से सूचना मिली थी कि नौशाद एवं शाहरुख नामक दो आरोपी इंदौर शहर में बड़ी मात्रा में एमडी ड्रग्स लेकर आ रहे हैं. इसी सूचना के आधार पर इंदौर क्राइम ब्रांच की टीम ने योजनाबद्ध तरीके से आरोपियों को चिह्नित किया और जब पकड़े गए आरोपियों की तलाशी ली गई तो उनके पास से 15 ग्राम एमडी ड्रग्स बरामद हुई. इसकी कीमत लाखों रुपए आंकी जा रही है.

MD ड्रग्स की तस्करी करने वाले दो युवक गिरफ्तार

और आरोपी भी पकड़े जाने की संभावना : पकड़े गए आरोपी संभवतः राजस्थान से एमडी ड्रग्स को लेकर इंदौर शहर में आए थे और उसे यहां पर ठिकाने लगाने की योजना बना रहे थे. लेकिन उसके पहले ही इंदौर क्राइम ब्रांच को सूचना लग गई. पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है. थाना प्रभारी धनेंद्र सिंह भदौरिया का कहना है कि आरोपियों से कुछ और खुलासे होने की उम्मीद है. जल्द ही इस मामले में कुछ और आरोपी गिरफ्त में आ सकते हैं. Indore crime branch action, Two youths smuggling, Two arrest with MD drugs