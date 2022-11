इंदौर। जिले के विकास प्राधिकरण ने काफी सालों पहले इंदौर एयरपोर्ट के सामने इंदौर के प्रसिद्ध राजबाड़े की प्रतिकृति लगाई थी. अब इस प्रतिकृति को इंदौर नगर निगम हटाकर वहां पर आकर्षक कलाकृतियां लगाने पर विचार कर रही है. इसको लेकर इंदौर नगर निगम सहित अन्य अधिकारियों ने दौरा भी कर लिया है. (replica of famous palace will be removed) (attractive artworks in front of the airport) (indore beautification)

अधिकारियों ने क्षेत्र का दौरा कियाः बरसों पहले राजबाड़ा की प्रतिकृति विमानतल के ठीक सामने लगी थी. जिसे अब हटाने की कार्रवाई निगम की टीम करेगी. प्रतिकृति वाले स्थान पर नई आकर्षक कलाकृतियां लगाई जाएगी. इसके साथ ही पूरे क्षेत्र को सवारने के काम शुरू होगा. विमानतल से लेकर कुछ हिस्सों में सड़क चौड़ीकरण का कार्य होना है. उसी के चलते पिछले 2 दिनों से रहवासी खुद अपने स्तर पर बाधाएं हटाने में जुटे हुए हैं. इंदौर नगर निगम कमिश्नर प्रतिभा पाल अपर आयुक्त, अभय राजगांवकर सहित अन्य अधिकारियों ने उस क्षेत्र का दौरा भी कर लिया. (replica of famous palace will be removed) (attractive artworks in front of the airport) (indore beautification)

सड़क चौड़ी करने में आ रहीं बाधाएंः सड़क चौड़ी करण करने में 40 से ज्यादा बाधाएं सामने आ रही है. जिन्हें रहवासियों ने खुद हटाने पर सहमति दे दी है. वहीं दूसरी ओर फुटपाथ से लेकर विमानतल के ठीक सामने और खाली पड़े हिस्से में रंग-बिरंगे पौधे लगाए जाएंगे. इसके साथ ही वहां आकर्षक रोशनी की जाएगी. विमानतल से लेकर एरोड्रम थाने और विद्या धाम तक के क्षेत्र को भी सवारने की प्लानिंग अफसरों ने निगम कमिश्नर को बताई है. उन्होंने कहा कि विमानतल के ठीक सामने इंदौर विकास प्राधिकरण द्वारा लगाई गई राजबाड़ा की प्रतिकृति को हटाकर उसके स्थान पर नई आकर्षक कलाकृतियां लगाई जाए ताकि पूरा क्षेत्र बेहतर ढंग से सजाया जा सके. इसके अलावा उन्होंने अफसरों से कहा है कि सेंट्रल लाइट का काम जल्द से जल्द पूरा करा दे बता दें. (replica of famous palace will be removed) (attractive artworks in front of the airport) (indore beautification)