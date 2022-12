अज्जू बनकर अरबाज ने की युवती से दोस्ती आधार कार्ड से हुआ खुलासा

इंदौर। स्वच्छता में नंबर स्मार्टसिटी इंदौर में लव जिहाद की घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है. इसी कड़ी में एक बार फिर बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने संयोगितागंज थाना क्षेत्र में मौजूद ट्रैफिक पार्क से एक मुस्लिम युवक को हिंदू युवती के साथ अश्लील हरकत करते हुए पकड़ा. इसके बाद पूरे मामले की शिकायत पुलिस को की गई. वहीं पुलिस ने बजरंग दल कार्यकर्ताओं की शिकायत पर कार्रवाई कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है. (Indore arbaaz poses as ajju and befriends a girl)

बजरंग दल चला रहा है अभियानः इंदौर में बजरंग दल के द्वारा पब और रेस्टोरेंट और गार्डन में एक अभियान चलाया जा रहा है. अभियान के तहत कोई भी युवती किसी युवक के साथ अकेले बैठी हुई नजर आती है तो बजरंग दल कार्यकर्ता युवक से उसके धर्म और जाति के बारे में पूछताछ करते हैं. इस दौरान कई बार अलग धर्म के युवक हिंदू नाम रखकर युवतियों से दोस्ती करते हैं. फिर उनके साथ अश्लील हरकत करते हैं. (Bajrang Dal is running the campaign)

Indore Crime News बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने हिन्दू लड़की को मुस्लिम युवक के घर से पकड़ा, पुलिस जांच में जुटी

आधार कार्ड से खुला राजः इसी अभियान में बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने इंदौर के संयोगितागंज थाना क्षेत्र के ट्रैफिक गार्डन में पहुंचे. जहां पर एक युवक-युवती अकेले में बैठे हुए थे. जैसे ही बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने युवक को देखा तो पास में जाकर युवक से उसके धर्म और जाति के बारे में जानकारी ली. युवक ने अपना नाम अज्जू बताया इस पर बजरंग दल कार्यकर्ताओं को कुछ शंका हुई तो उन्होंने उसका आधार कार्ड मांग लिया. इस दौरान जब वह जवाब देने में आनाकानी करने लगा तो उससे सख्ती से पूछताछ की गई. बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने उसके पास से आधार कार्ड जब्त किया. उसमें उसका नाम अरबाज खान लिखा था. जिसके बाद उसे सख्ती से पूछताछ की तो उसने बताया कि उसने इंस्टाग्राम पर अज्जू बनकर हिंदू युवतियों से दोस्ती की. (Secrets open from aadhaar card)

पहले भी कई लड़कियों को दे चुका है धोखाः आरोपी ने बताया कि उसने पहले भी कई हिंदू युवतियों से इस तरह से दोस्ती कर उनके साथ अश्लील हरकत कर उन्हें ब्लैकमेल कर धर्म परिवर्तन करवाने पर विवश किया है. फिलहाल जब इस मामले की जानकारी बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने हिंदू युवती को दी तो उसने बताया कि उसने अज्जू नाम बता कर दोस्ती की थी. इसके बाद उसने बदनामी के डर से उसके खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की. बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने अरबाज खान को पकड़कर पुलिस के हवाले किया. वहीं पीड़िता के द्वारा शिकायत नहीं करने के चलते संयोगितागंज पुलिस ने इस मामले में आरोपी अरबाज खान के खिलाफ 151 के तहत कार्रवाई कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है. (He has cheated many girls in past as well)