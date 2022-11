इंदौर। जिले में गोबर गैस प्लांट से 400 से अधिक बसें चलाने के अभियान को अब राष्ट्रीय स्तर पर सराहा जा रहा है. रविवार को नई दिल्ली में आयोजित अर्बन मोबिलिटी आइडिया कॉन्फ्रेंस में इंदौर को इसे लेकर अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया. इंदौर जिला प्रशासन और नगर निगम द्वारा संचालित गोबर गैस प्लांट देवगुराडिया से निर्मित बायो सीएनजी गैस का इंदौर एआईसीटीएसएल द्वारा 400 से अधिक सीएनजी सिटी बसों का संचालन गैस से किया जा रहा है. (biogas cng green mobility) (Indore again on top) (indore got the award of excellence)

इंदौर को मिला अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस

देश का पहला नवाचार मॉडल बनाः विदित हो की स्वच्छता में लगातार छह साल से देश के नंबर एक शहर इंदौर नें अब ग्रीन नवाचार की दिशा में बेहतर उदाहरण प्रस्तुत किया है. इंदौर का नवाचार मॉडल देश का पहला ऐसा नवाचार माडल है. जिसके जरिए बहुआयामी ऊर्जा संरक्षण किया जा रहा है. इस मॉडल का बड़ा योगदान पर्यावरण से कार्बन उत्सर्जन को कम करने मे भी देखा गया है. जिसके तहत इंदौर में लोक परिवहन बसों में गीले कचरे से बनाए जा रही बायो सीएनजी गैस के उपयोग करने पर भारत सरकार, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा इंदौर के लोक परिवहन एआईसीटीएसएल को बेस्ट ग्रीन अर्बन मोबिलिटी इनिटिएटिव अवार्ड से सम्मानित किया गया.

केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद ने दिया अवार्डः विगत वर्ष भी इंदौर aictcl को अर्बन मोबिलिटी इनिटिएटिव बेस्ट फाइनेंसिंग के अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था. यह पहला मौका है जब देश के किसी शहर में बायोगैस प्लांट से निर्मित बायो सीएनजी गैस से बसों का संचालन किया जा रहा है. लिहाजा भारत सरकार, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अर्बन मोबिलिटी आइडिया (UMI) कॉन्फ्रेंस कोच्चि में भारत सरकार के शहरी आवासन राज्य मंत्री कौशल किशोर एवं केरल के राज्यपाल माननीय आरिफ मोहम्मद द्वारा इंदौर की एआईसीटीएसएल को बेस्ट ग्रीन अर्बन मोबिलिटी ईनीटेटिव अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया यह अवार्ड एआईसीटीएसएल के सीईओ मनोज पाठक एवं पूर्व सीईओ संदीप सोनी को प्रदान किया गया.